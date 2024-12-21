Чтобы котлеты таяли во рту, бабуля всегда добавляла в фарш особый ингредиент: теперь готовлю только так
rutube.ru
Кулинарные традиции, передающиеся из поколения в поколение, хранят в себе не только рецепты, но и тепло родных сердец. Особенно это касается такого любимого блюда, как домашние котлеты. Моя бабушка научила меня добавлять в фарш один особенный ингредиент, который делает котлеты необычайно мягкими и нежными.
Этот волшебный компонент — это белый хлеб, замоченный в молоке до полного размягчения. Этот простой, но гениальный трюк преобразует фарш, делая котлеты удивительно сочными и нежными, словно облако во рту.
Как приготовить котлеты по бабушкиному рецепту
Необходимые ингредиенты:
- 500 г смешанного фарша (идеально подойдет комбинация говядины и свинины)
- 100 г белого хлеба (лучше без корок)
- 100 мл молока
- 1 крупное яйцо
- 1 большая луковица, мелко нарезанная
- Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
- Немного свежей зелени для аромата
Пошаговый процесс приготовления:
- Замочите хлеб в молоке примерно на четверть часа, пока он не станет мягким.
- В большой миске объедините фарш, хлеб, отжатый от молока, добавьте яйцо и мелко нарезанный лук. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте измельченные зеленые травы.
- Тщательно перемешайте ингредиенты до однородности.
- Сформируйте из полученной массы котлеты и обжарьте их на сковороде до золотистой корки с каждой стороны.
- Подавайте горячими, украшенные свежей зеленью.
Этот рецепт не только вкусен, но и пропитан душевностью и заботой о близких. Котлеты по бабушкиному рецепту обязательно станут изюминкой любого стола и напомнят о том, как важно сохранять и передавать семейные традиции.
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