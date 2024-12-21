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Чтобы котлеты таяли во рту, бабуля всегда добавляла в фарш особый ингредиент: теперь готовлю только так

Кулинарные традиции, передающиеся из поколения ...

rutube.ru

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Кулинарные традиции, передающиеся из поколения в поколение, хранят в себе не только рецепты, но и тепло родных сердец. Особенно это касается такого любимого блюда, как домашние котлеты. Моя бабушка научила меня добавлять в фарш один особенный ингредиент, который делает котлеты необычайно мягкими и нежными.

Этот волшебный компонент — это белый хлеб, замоченный в молоке до полного размягчения. Этот простой, но гениальный трюк преобразует фарш, делая котлеты удивительно сочными и нежными, словно облако во рту.

Как приготовить котлеты по бабушкиному рецепту

Необходимые ингредиенты:

  • 500 г смешанного фарша (идеально подойдет комбинация говядины и свинины)
  • 100 г белого хлеба (лучше без корок)
  • 100 мл молока
  • 1 крупное яйцо
  • 1 большая луковица, мелко нарезанная
  • Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
  • Немного свежей зелени для аромата

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Замочите хлеб в молоке примерно на четверть часа, пока он не станет мягким.
  2. В большой миске объедините фарш, хлеб, отжатый от молока, добавьте яйцо и мелко нарезанный лук. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте измельченные зеленые травы.
  3. Тщательно перемешайте ингредиенты до однородности.
  4. Сформируйте из полученной массы котлеты и обжарьте их на сковороде до золотистой корки с каждой стороны.
  5. Подавайте горячими, украшенные свежей зеленью.

Этот рецепт не только вкусен, но и пропитан душевностью и заботой о близких. Котлеты по бабушкиному рецепту обязательно станут изюминкой любого стола и напомнят о том, как важно сохранять и передавать семейные традиции.

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