Чтобы котлеты сразу же таяли во рту, бабушка меня заставляла добавлять в фарш один особый и простой ингредиент: теперь готовлю только так
gorodche.ru
Приготовить домашние котлеты кажется делом простым, но далеко не у всех они выходят нежными и вкусными. Иногда мясо получается суховатым, а уже на следующий день котлеты теряют свою аппетитность.
У моей бабушки был проверенный способ, благодаря которому котлеты всегда оставались мягкими и буквально таяли во рту.
Секрет — в ложке сметаны
Главная хитрость — добавить в фарш немного жирной сметаны. Она делает мясо нежным, сохраняет сочность даже после жарки и придаёт приятную мягкость.
Как правильно использовать сметану:
Берите сметану с жирностью не ниже 20%, чтобы вкус был насыщенным.
Добавьте 1–2 столовые ложки на 500 граммов фарша и тщательно перемешайте.
Дайте фаршу постоять 15–20 минут — за это время сметана успеет хорошо впитаться.
Дополнительные советы для идеальных котлет
Положите внутрь каждой котлеты кусочек сливочного масла — это сделает их ещё сочнее.
Влейте в фарш чайную ложку ледяной воды — котлеты получатся более воздушными.
Для аппетитной корочки обваляйте котлеты в сухарях или муке перед жаркой.
Этот способ отлично работает с любым мясом — говядиной, свининой, курицей или индейкой. Попробуйте приготовить котлеты по бабушкиному рецепту и убедитесь сами, насколько они станут мягче и вкуснее!
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