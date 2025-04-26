Чтобы котлеты сразу же таяли во рту, бабушка меня заставляла добавлять в фарш один особый и простой ингредиент: теперь готовлю только так

Приготовить домашние котлеты кажется делом простым, но далеко не у всех они выходят нежными и вкусными. Иногда мясо получается суховатым, а уже на следующий день котлеты теряют свою аппетитность.

У моей бабушки был проверенный способ, благодаря которому котлеты всегда оставались мягкими и буквально таяли во рту.

Секрет — в ложке сметаны

Главная хитрость — добавить в фарш немного жирной сметаны. Она делает мясо нежным, сохраняет сочность даже после жарки и придаёт приятную мягкость.

Как правильно использовать сметану:

Берите сметану с жирностью не ниже 20%, чтобы вкус был насыщенным.

Добавьте 1–2 столовые ложки на 500 граммов фарша и тщательно перемешайте.

Дайте фаршу постоять 15–20 минут — за это время сметана успеет хорошо впитаться.

Дополнительные советы для идеальных котлет

Положите внутрь каждой котлеты кусочек сливочного масла — это сделает их ещё сочнее.

Влейте в фарш чайную ложку ледяной воды — котлеты получатся более воздушными.

Для аппетитной корочки обваляйте котлеты в сухарях или муке перед жаркой.

Этот способ отлично работает с любым мясом — говядиной, свининой, курицей или индейкой. Попробуйте приготовить котлеты по бабушкиному рецепту и убедитесь сами, насколько они станут мягче и вкуснее!