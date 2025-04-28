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Чтобы котлеты были сочнее и сразу же таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш один особый ингредиент: теперь готовлю только так

Как сделать котлеты по-настоящему сочными и неж...

kasheloff.ru

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Приготовить котлеты кажется просто. Но если фарш выходит сухим, а на второй день блюдо теряет вкус, значит, в рецепте не хватает одного важного ингредиента.

Секрет бабушкиных котлет

Главный секрет нежности — жирная сметана.

Добавьте всего 1–2 ложки сметаны в фарш, и ваши котлеты станут тающими во рту.

Почему это работает:

  • Сметана удерживает влагу внутри,
  • Придаёт мясу мягкую текстуру,
  • Сохраняет вкус даже после разогрева.

Как правильно добавить сметану

  • Используйте сметану с жирностью не менее 20%.
  • Добавляйте 1–2 столовые ложки на 500 г фарша.
  • Тщательно перемешайте и оставьте фарш на 15–20 минут, чтобы ингредиенты соединились.

Ещё 3 хитрости для идеальных котлет

  • Кусочек сливочного масла внутри — для максимальной сочности.
  • Ледяная вода — чайная ложка сделает фарш воздушным.
  • Правильная панировка — мука или сухари для хрустящей корочки.

Этот способ подходит для любого мяса: говядины, свинины, курицы или индейки.

Главное правило:

Сметана + немного терпения = идеальные котлеты. Попробуйте — и больше не захотите готовить по-другому!

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