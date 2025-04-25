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· 16+ · Екатерина Баранова

Чтобы котлеты были сочнее и сразу таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш один особый ингредиент: теперь готовлю только так

Простой ингредиент, который делает котлеты нежн...

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Кажется, что приготовить домашние котлеты — дело нехитрое. Но если вы хоть раз сталкивались с сухим фаршем и потерянным вкусом на второй день, вы знаете: не всё так просто.

У моей бабушки есть секрет, который делает котлеты буквально тающими во рту. И он прост — сметана.

Всё, что нужно — это одна-две ложки жирной сметаны. Этот ингредиент творит чудеса: придаёт мясу нежную текстуру, удерживает влагу, сохраняет вкус даже после жарки или разогрева.

Как правильно добавить сметану:

  • Используйте сметану не менее 20% жирности.
  • Добавляйте 1–2 столовые ложки на каждые 500 г фарша.
  • Тщательно перемешайте и дайте постоять 15–20 минут, чтобы сметана впиталась в мясо.

Ещё 3 хитрости для идеальных котлет:

  • Кусочек сливочного масла внутрь — секрет максимальной сочности.
  • Ледяная вода — добавьте чайную ложку в фарш, и котлеты станут удивительно воздушными.
  • Правильная панировка — мука или сухари дают золотистую хрустящую корочку.

Подходит для любого фарша — говядина, свинина, курица, индейка — и точно сделает ваши котлеты фаворитом на кухне.

Главное:

Сметана + немного терпения = идеальные котлеты. Проверьте этот рецепт, и больше не захотите готовить иначе.

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