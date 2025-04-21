Что водители должны сделать до 23 апреля. Иначе права станут недействительными
upch.tatarstan.ru
До 23 апреля всем автомобилистам настоятельно рекомендуют выполнить одно важное действие — иначе можно временно потерять право управления автомобилем.
В ближайшее время база данных должников, которую ведёт Федеральная служба судебных приставов, будет обновлена. И если за водителем числится долг свыше 10 тысяч рублей, ему может быть временно запрещено садиться за руль.
Что грозит нарушителям
По словам экспертов, в случае выявления задолженности и действующего водительского удостоверения, судебные приставы имеют право вынести постановление о временном ограничении на управление транспортным средством. Такое ограничение делает права фактически недействительными.
Если после этого водитель всё же окажется за рулём и будет остановлен сотрудниками ГИБДД, последствия будут серьёзными — от крупного штрафа до лишения прав на длительный срок.
Что нужно сделать прямо сейчас
Чтобы избежать неприятностей, каждому водителю советуют:
- Зайти на официальный сайт Федеральной службы судебных приставов.
- Проверить свою фамилию в базе должников.
- При наличии долга — погасить его как можно скорее.
Своевременная проверка и оплата задолженности позволит избежать ограничений и сохранить водительские права, сообщает primpress.
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