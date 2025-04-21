Что водители должны сделать до 23 апреля. Иначе права станут недействительными

До 23 апреля всем автомобилистам настоятельно рекомендуют выполнить одно важное действие — иначе можно временно потерять право управления автомобилем.

В ближайшее время база данных должников, которую ведёт Федеральная служба судебных приставов, будет обновлена. И если за водителем числится долг свыше 10 тысяч рублей, ему может быть временно запрещено садиться за руль.

Что грозит нарушителям

По словам экспертов, в случае выявления задолженности и действующего водительского удостоверения, судебные приставы имеют право вынести постановление о временном ограничении на управление транспортным средством. Такое ограничение делает права фактически недействительными.

Если после этого водитель всё же окажется за рулём и будет остановлен сотрудниками ГИБДД, последствия будут серьёзными — от крупного штрафа до лишения прав на длительный срок.

Что нужно сделать прямо сейчас

Чтобы избежать неприятностей, каждому водителю советуют:

Зайти на официальный сайт Федеральной службы судебных приставов.

Проверить свою фамилию в базе должников.

При наличии долга — погасить его как можно скорее.

Своевременная проверка и оплата задолженности позволит избежать ограничений и сохранить водительские права, сообщает primpress.