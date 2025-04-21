Что водители должны сделать до 23 апреля. Иначе права будут недействительными

Автомобилистам напомнили о важном: до 20 апреля нужно проверить наличие долгов, чтобы не потерять право на вождение. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные судебных приставов.

Если у водителя есть задолженность свыше 10 тысяч рублей, его могут временно лишить права управлять машиной. При этом водительское удостоверение формально остаётся действительным, но ездить с ним уже нельзя. Если такого водителя остановит инспектор ГИБДД, это может закончиться реальным лишением прав, сообщает PRIMPRESS.

Судебные приставы планируют обновить свою базу в ближайшие дни. Чтобы избежать неприятностей, водителям советуют зайти на официальный сайт ФССП и проверить, нет ли у них долгов. Если задолженность обнаружена — её нужно погасить как можно скорее.

Проверка занимает всего пару минут, зато может спасти от серьёзных проблем на дороге