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Что водители должны сделать до 21 апреля. Иначе права окажутся недействительными

Автомобилистов просят как можно скорее проверит...

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Автомобилистов просят как можно скорее проверить, нет ли у них задолженностей. Причина серьёзная — с 20 апреля могут начаться проверки, и если у вас есть долг свыше 10 тысяч рублей, это может обернуться лишением водительских прав.

Почему это важно?

Судебные приставы в ближайшие дни обновят список должников. Если ваше имя окажется в реестре, возможны санкции — от запрета на выезд за границу до аннулирования водительских прав.

Если вас остановит сотрудник ГИБДД, а долг уже зафиксирован в системе, вы можете остаться без прав прямо на месте.

Что делать?

  1. Зайдите на официальный сайт Федеральной службы судебных приставов.

  2. Введите свои данные и проверьте, есть ли задолженность.

  3. Если долг найден — срочно оплатите его.

Почему нельзя откладывать?

Даже если вы не планируете дальние поездки, потеря прав может сильно осложнить жизнь — работа, дела, дети. Лучше уделить несколько минут проверке и избежать серьёзных последствий, пишет PRIMPRESS.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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