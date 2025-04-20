Что водители должны сделать до 21 апреля. Иначе права окажутся недействительными
drive2.ru2
Автомобилистов просят как можно скорее проверить, нет ли у них задолженностей. Причина серьёзная — с 20 апреля могут начаться проверки, и если у вас есть долг свыше 10 тысяч рублей, это может обернуться лишением водительских прав.
Почему это важно?
Судебные приставы в ближайшие дни обновят список должников. Если ваше имя окажется в реестре, возможны санкции — от запрета на выезд за границу до аннулирования водительских прав.
Если вас остановит сотрудник ГИБДД, а долг уже зафиксирован в системе, вы можете остаться без прав прямо на месте.
Что делать?
Зайдите на официальный сайт Федеральной службы судебных приставов.
Введите свои данные и проверьте, есть ли задолженность.
Если долг найден — срочно оплатите его.
Почему нельзя откладывать?
Даже если вы не планируете дальние поездки, потеря прав может сильно осложнить жизнь — работа, дела, дети. Лучше уделить несколько минут проверке и избежать серьёзных последствий, пишет PRIMPRESS.
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