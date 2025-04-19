Что водители должны сделать до 20 апреля. Иначе права станут недействительными

Водителей предупреждают, что до 20 апреля нужно обязательно проверить свою задолженность на сайте судебных приставов, чтобы избежать возможных последствий, включая лишение водительских прав.

Что нужно сделать?

По словам специалистов, в ближайшие дни судебные приставы обновят свою базу должников. Если у водителя есть долг, и он числится в реестре, это может привести к различным мерам наказания, вплоть до лишения прав.

Важный момент: если у вас долг свыше 10 тысяч рублей, и вы не проверите свою задолженность вовремя, права могут стать недействительными. Если сотрудник ГИБДД остановит вас в этот период, водитель лишится прав на длительное время.

Как проверить задолженность?

Зайдите на сайт судебных приставов.

Проверьте информацию о наличии задолженности по своей фамилии.

Если долг есть — погасите его как можно скорее, чтобы избежать наказания.

Почему важно не откладывать

Если задолженность не будет закрыта вовремя, в результате проверок права могут стать недействительными. В таком случае водитель будет лишён возможности управлять транспортом, и это приведет к серьёзным последствиям, сообщает primpress.