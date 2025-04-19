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Что водители должны сделать до 20 апреля. Иначе права станут недействительными

До 20 апреля водителям нужно проверить свою зад...

rostovgazeta.ru

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Водителей предупреждают, что до 20 апреля нужно обязательно проверить свою задолженность на сайте судебных приставов, чтобы избежать возможных последствий, включая лишение водительских прав.

Что нужно сделать?

По словам специалистов, в ближайшие дни судебные приставы обновят свою базу должников. Если у водителя есть долг, и он числится в реестре, это может привести к различным мерам наказания, вплоть до лишения прав.

Важный момент: если у вас долг свыше 10 тысяч рублей, и вы не проверите свою задолженность вовремя, права могут стать недействительными. Если сотрудник ГИБДД остановит вас в этот период, водитель лишится прав на длительное время.

Как проверить задолженность?

  • Зайдите на сайт судебных приставов.
  • Проверьте информацию о наличии задолженности по своей фамилии.
  • Если долг есть — погасите его как можно скорее, чтобы избежать наказания.

Почему важно не откладывать

Если задолженность не будет закрыта вовремя, в результате проверок права могут стать недействительными. В таком случае водитель будет лишён возможности управлять транспортом, и это приведет к серьёзным последствиям, сообщает primpress.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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