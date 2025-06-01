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Что угрожает России в 2025 году: стали понятный толкования святой Матроны Московской

Святая Матрона Московская, обладавшая даром про...

tgstat.ru

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Святая Матрона Московская, обладавшая даром прозорливости, ещё при жизни предупреждала о серьёзных испытаниях, которые предстоит пережить России и всему миру. Её слова сегодня вызывают особый интерес и заставляют задуматься о будущем.

Главная беда — утрата веры

Матрона считала, что основная причина всех бед — духовное обнищание. Она говорила: «Когда народ отворачивается от Бога, приходят беды». По её мнению, именно потеря веры ведёт к разладу, конфликтам и страданиям. Только покаяние и возвращение к духовным ценностям могут изменить ситуацию.

2025 год — время выбора

По словам святой, с 2020 года жизнь начнёт усложняться, а к 2024 году мир столкнётся с серьёзными экономическими потрясениями. В 2025 году люди окажутся перед важным выбором: идти по пути духовности или углубляться в материальные желания. От этого выбора будет зависеть судьба страны и человечества.

Матрона предупреждала, что период может быть неспокойным — с нарастающими конфликтами, войнами и внутренними противоречиями. Но она подчёркивала: сохранить веру и единство — главное условие, чтобы пережить трудности.

О конфликте с Украиной и ситуации в США

Матрона заранее говорила о разрыве между Россией и Украиной, связывая это с потерей единства и отходом от православных традиций. Она отмечала, что такая ситуация выгодна внешним силам, что только усложняет восстановление мира.

О США святая высказывалась как о стране, где начнётся внутренний кризис и недовольство граждан своим правительством. Она верила, что время всё расставит по местам.

Кем была святая Матрона

Матрона Московская родилась в конце XIX века в деревне Себино. С рождения была слепа, но с ранних лет обладала особым даром. Помогала людям словом и советом, принимала у себя нуждающихся. За несколько дней до своей смерти в 1952 году она предсказала свой уход и пообещала, что будет помогать людям и после смерти.

В 1997 году её официально причислили к лику святых, и с тех пор Матрона остаётся одной из самых почитаемых православных святых в России.

Что можно вынести из её слов

Матрона оставила после себя важное послание: не терять веру, оставаться сильными духом и заботиться друг о друге. В её пророчествах нет призывов к страху — только напоминание о том, что духовная опора всегда важнее материального. Именно этот путь, по её словам, поможет пройти любые испытания, пишет источник.

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