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Что угрожает России в 2025 году: разобрали толкование святой Матроны Московской

Святая Матрона Московская, обладавшая даром пре...

tgstat.ru

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Святая Матрона Московская, обладавшая даром предвидения, знала о грядущих испытаниях для России и всего человечества в 2025 году. Её пророчества вызывают интерес и обеспокоенность, ведь многие события уже находят отражение в настоящем.

Главная проблема России по словам Матроны

Святая считала, что корнем всех бед станет утрата веры в Бога. Она предупреждала, что «когда народ теряет веру, на него обрушиваются несчастья и конфликты». Без духовных ценностей и покаяния народ рискует исчезнуть. Для России и всего мира 2025 год станет временем выбора: либо возвращение к духовности, либо углубление в материальные интересы.

Проблемы 2025 года

Матрона предсказывала, что с 2020 года жизнь станет труднее, а к 2024 начнутся экономические потрясения. В 2025 году человечество столкнётся с серьёзным выбором, от которого зависит судьба России и мира. Конфликты и войны станут неизбежными, так как люди будут противостоять устоявшимся порядкам. В этот сложный период важно сохранять единство и веру.

Конкретные пророчества

  • Конфликт между Россией и Украиной: Матрона связывала этот конфликт с утратой единства русского народа и отходом от православия. По её словам, ситуация усложняется вмешательством Запада.

  • США: Святая предвидела ухудшение положения в США и рост недовольства народа руководством, подчеркивая, что перемены неизбежны.

О святой Матроне

Матрона Московская родилась в начале 1880-х годов в Тульской области. Будучи слепой с рождения, она посвятила жизнь помощи людям. С 1950 по 1952 год жила в Подмосковье, продолжая поддерживать нуждающихся. За несколько дней до смерти в 1952 году предсказала свой уход и заверила, что её можно будет призывать и после смерти. В 1997 году была канонизирована.

Заключение

Пророчества святой Матроны остаются важными для размышлений о будущем человечества. Духовная стойкость и вера станут ключевыми в преодолении испытаний, которые ожидают Россию и мир в ближайшие годы, пишет источник.

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