Что угрожает России в 2025 году: раскрыли толкование святой Матроны Московской
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Пророчества святой Матроны Московской на 2025 год: испытания и надежда для России
Святая Матрона Московская, обладая даром предвидения, предупреждала о важных испытаниях, которые ждут Россию и весь мир в 2025 году. По её словам, корень всех бед — утрата веры, что приведёт к конфликтам и несчастьям.
Главные предсказания святой Матроны:
- Утрата духовности и веры станет причиной серьёзных проблем для России и человечества.
- С 2024 года начнётся период экономических потрясений, а 2025 год поставит выбор: духовность или материальные интересы.
- Конфликты и войны усилятся, важна сохранность единства и веры в Бога.
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Матрона связала нынешний конфликт с отходом от православных ценностей и потере единства русского народа, отметив сложное влияние Запада.
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Святая видела нарастание общественного недовольства и перемены, которые «время расставит по своим местам».
Кратко о святой Матроне
Родилась в начале 1880-х, была слепой с рождения, помогала людям всю жизнь. Умерла в 1952 году, канонизирована в 1997 году. Её пророчества и сегодня вызывают глубокие размышления о духовном пути человечества, сообщает pronedra.
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