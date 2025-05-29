Что угрожает России в 2025 году: раскрыли толкование святой Матроны Московской

Пророчества святой Матроны Московской на 2025 год: испытания и надежда для России

Святая Матрона Московская, обладая даром предвидения, предупреждала о важных испытаниях, которые ждут Россию и весь мир в 2025 году. По её словам, корень всех бед — утрата веры, что приведёт к конфликтам и несчастьям.

Главные предсказания святой Матроны:

Утрата духовности и веры станет причиной серьёзных проблем для России и человечества.

С 2024 года начнётся период экономических потрясений, а 2025 год поставит выбор: духовность или материальные интересы.

Конфликты и войны усилятся, важна сохранность единства и веры в Бога.

О конфликте России и Украины

Матрона связала нынешний конфликт с отходом от православных ценностей и потере единства русского народа, отметив сложное влияние Запада.

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Святая видела нарастание общественного недовольства и перемены, которые «время расставит по своим местам».

Кратко о святой Матроне

Родилась в начале 1880-х, была слепой с рождения, помогала людям всю жизнь. Умерла в 1952 году, канонизирована в 1997 году. Её пророчества и сегодня вызывают глубокие размышления о духовном пути человечества, сообщает pronedra.