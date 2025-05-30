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Что угрожает России уже в 2025 году: раскрыли толкование святой Матроны Московской

Пророчества святой Матроны Московской указывают...

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Предсказания на 2025 год: ключевые мысли святой Матроны

Святая Матрона, обладавшая даром предвидения, говорила о тяжёлых временах, которые ждут Россию и мир. Её слова актуальны и сегодня:

  • Утрата веры и духовности приведёт к множеству бедствий.
  • С 2024 года начнутся экономические потрясения, а 2025 год станет временем выбора: следовать духовному пути или погрузиться в материальные искушения.
  • Усилятся военные конфликты, и спасти людей сможет лишь вера в Бога и единство.

Конфликт России и Украины в пророчестве

Святая Матрона связывала братский конфликт с отказом от православных ценностей и разъединением народа. Особое внимание она обращала на влияние Запада, которое ведёт к духовному ослаблению.

О будущем США: предвидение перемен

Матрона указывала на то, что США столкнутся с внутренним недовольством, а происходящее в стране вскоре «расставит всё по местам». Эти слова многие сегодня трактуют как намёк на глубокие социальные и политические перемены.

Кто такая святая Матрона

Родилась в 1880-х годах в Тульской губернии.

С рождения была слепа, но обладала духовным зрением.

Всю жизнь помогала людям, принимала сотни паломников ежедневно.

Скончалась в 1952 году, канонизирована в 1997 году.

Считается одной из самых почитаемых святых в России.

Её пророчества — это не только предупреждения, но и призыв к духовному пробуждению, возвращению к вере и состраданию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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