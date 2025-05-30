Что угрожает России уже в 2025 году: раскрыли толкование святой Матроны Московской
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Предсказания на 2025 год: ключевые мысли святой Матроны
Святая Матрона, обладавшая даром предвидения, говорила о тяжёлых временах, которые ждут Россию и мир. Её слова актуальны и сегодня:
- Утрата веры и духовности приведёт к множеству бедствий.
- С 2024 года начнутся экономические потрясения, а 2025 год станет временем выбора: следовать духовному пути или погрузиться в материальные искушения.
- Усилятся военные конфликты, и спасти людей сможет лишь вера в Бога и единство.
Конфликт России и Украины в пророчестве
Святая Матрона связывала братский конфликт с отказом от православных ценностей и разъединением народа. Особое внимание она обращала на влияние Запада, которое ведёт к духовному ослаблению.
О будущем США: предвидение перемен
Матрона указывала на то, что США столкнутся с внутренним недовольством, а происходящее в стране вскоре «расставит всё по местам». Эти слова многие сегодня трактуют как намёк на глубокие социальные и политические перемены.
Кто такая святая Матрона
Родилась в 1880-х годах в Тульской губернии.
С рождения была слепа, но обладала духовным зрением.
Всю жизнь помогала людям, принимала сотни паломников ежедневно.
Скончалась в 1952 году, канонизирована в 1997 году.
Считается одной из самых почитаемых святых в России.
Её пророчества — это не только предупреждения, но и призыв к духовному пробуждению, возвращению к вере и состраданию.
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