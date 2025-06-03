Что такое «сахарное лицо» и как по вашей коже определяют реальный возраст человека: врач раскрыла причины, ускоряющие старение

Как определить биологический возраст и замедлить старение: новые методы и советы экспертов

В Российском научном центре хирургии имени академика Петровского применяют инновационные методы оценки биологического возраста, помогающие понять, насколько организм стареет по сравнению с паспортным возрастом.

Что такое гликация и почему она опасна?

Гликация — процесс связывания сахара с белками, который повреждает коллаген — «белок молодости». Это приводит к дряблости кожи, морщинам, пигментным пятнам и ухудшению состояния сосудов, повышая риск гипертонии, инфарктов и инсультов. Главные факторы ускорения гликации — избыток сахара, жареная пища и недостаток сна.

Как снизить уровень гликации?

Полностью избавиться от продуктов гликации нельзя, но можно замедлить процесс. Рекомендуется сократить потребление сахара, увеличить количество клетчатки в рационе и применять биологически активные вещества — например, розмариновую и альфа-липоевую кислоты. Результат заметен уже через полгода.

Оценка биологического возраста сосудов

Для оценки состояния сосудов используют сфигмографию — измерение их жесткости. Жёсткие сосуды свидетельствуют о старении и требуют коррекции с помощью закаливания, криопроцедур и других методов, улучшающих кровообращение.

Почему нет универсального «лекарства от старости»?

Старение — сложный процесс, включающий множество механизмов. Универсального средства пока нет, поэтому важен комплексный и индивидуальный подход с регулярным анализом состояния организма.