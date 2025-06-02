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Что такое «сахарное лицо» и как по коже определяют реальный возраст человека: врач раскрыла причины, ускоряющие старение

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Как определить биологический возраст и замедлить процессы старения: новые методы и советы экспертов

В Российском научном центре хирургии имени академика Петровского используют инновационные методы оценки биологического возраста, которые помогают понять, насколько организм стареет по сравнению с паспортным возрастом. Один из таких методов — измерение уровня гликации — процесса, при котором сахар связывается с белками, повреждая коллаген и ускоряя старение кожи, сосудов и суставов.

Что такое гликация и почему она опасна?

Гликация ухудшает структуру коллагена — «белка молодости», вызывая дряблость кожи, морщины, пигментные пятна и повышая жесткость сосудов. Это увеличивает риск гипертонии, инфарктов и инсультов. Главные факторы, ускоряющие гликацию — избыток сахара и жареная пища, а также недостаток сна, который мешает выработке нового коллагена.

Можно ли снизить уровень гликации?

Полностью избавиться от вредных соединений пока нельзя, но можно замедлить процесс. Эксперты рекомендуют изменить питание — ограничить сахар и добавить клетчатку, а также использовать биологически активные вещества, например, розмариновую или альфа-липоевую кислоту. Уже через полгода такие меры могут заметно снизить уровень гликации.

Как оценивают возраст сосудов?

Для оценки биологического возраста сердечно-сосудистой системы используют сфигмографию — измерение жесткости сосудов. Жёсткие сосуды сигнализируют о старении и требуют дополнительного обследования и коррекции. Среди эффективных методов — закаливание, криопроцедуры и другие процедуры, улучшающие кровообращение.

Почему не существует «лекарства от старости»?

Старение — сложный процесс, включающий минимум 15 различных механизмов, которые по-разному проявляются у каждого человека. Универсального средства пока нет. Чтобы бороться со старением, нужен индивидуальный комплексный подход и системный анализ состояния организма, сообщает kp.

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