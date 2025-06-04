Что такое «сахарное личико» и как по вашей коже определяют реальный возраст человека: врач раскрыла причины, ускоряющие старение

В Российском научном центре хирургии имени академика Петровского применяют инновационные методы оценки биологического возраста, которые помогают понять, насколько организм стареет по сравнению с паспортным возрастом.

Оценка биологического возраста становится всё более доступной и помогает научиться управлять процессом старения.

Что такое гликация и почему она опасна?

Гликация — это процесс связывания сахара с белками, что повреждает коллаген — «белок молодости». Это может привести к дряблости кожи, морщинам, пигментным пятнам и ухудшению состояния сосудов, повышая риск гипертонии, инфарктов и инсультов. Главные факторы ускорения гликации — избыток сахара в рационе, жареная пища и недостаток сна.

Как снизить уровень гликации?

Полностью избавиться от продуктов гликации невозможно, но можно замедлить процесс. Рекомендуется:

Сократить потребление сахара.

Увеличить количество клетчатки в рационе.

Использовать биологически активные вещества, такие как розмариновая и альфа-липоевая кислоты.

Уже через полгода можно заметить положительные изменения в состоянии кожи и здоровья.

Оценка биологического возраста сосудов

Для оценки состояния сосудов используется сфигмография — метод измерения их жесткости. Жёсткие сосуды свидетельствуют о старении и требуют коррекции. Методы, такие как закаливание, криопроцедуры и улучшение кровообращения, могут значительно замедлить этот процесс.

Почему нет универсального «лекарства от старости»?

Старение — это сложный процесс, включающий множество биологических механизмов. На данный момент нет универсального средства для его остановки, поэтому важен комплексный и индивидуальный подход. Регулярные анализы состояния организма, здоровое питание, физическая активность и правильный уход за собой помогают замедлить старение и улучшить качество жизни.