Цена картошки в России продолжает расти, что вызывает удивление у потребителей, привыкших к этому продукту как к символу доступности и сытности.

В 2025 году картофель, который по традиции всегда был доступным продуктом, стал значительно дороже — стоимость местного картофеля превышает даже цену импортных фруктов, таких как бананы.

В чем же причина? Всё дело в неэффективной системе сбыта и невыгодной логистике, которая порой делает картофель, выращенный в России, дороже импортного. Например, морская транспортировка картофеля из стран с более дешевыми производственными затратами, как Египет, обходится гораздо дешевле, чем доставка по российским дорогам. Местные фермеры не могут конкурировать с такими условиями.

Нужны меры для упрощения доставки и создания возможностей для производителей напрямую работать с покупателями, чтобы избежать переплат и сделать картофель доступным для всех.