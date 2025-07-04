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"Стоит уже как импортный фрукт": почему растет стоимость картошки в России: откровения агрария

Цена картошки в России продолжает расти, что вы...

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Цена картошки в России продолжает расти, что вызывает удивление у потребителей, привыкших к этому продукту как к символу доступности и сытности.

В 2025 году картофель, который по традиции всегда был доступным продуктом, стал значительно дороже — стоимость местного картофеля превышает даже цену импортных фруктов, таких как бананы.

В чем же причина? Всё дело в неэффективной системе сбыта и невыгодной логистике, которая порой делает картофель, выращенный в России, дороже импортного. Например, морская транспортировка картофеля из стран с более дешевыми производственными затратами, как Египет, обходится гораздо дешевле, чем доставка по российским дорогам. Местные фермеры не могут конкурировать с такими условиями.

Нужны меры для упрощения доставки и создания возможностей для производителей напрямую работать с покупателями, чтобы избежать переплат и сделать картофель доступным для всех.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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