На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение с США о сотрудничестве в сфере природных ресурсов.

Документ должен быть ратифицирован Верховной радой, однако, по словам политиков, украинским депутатам предлагают утвердить соглашение, даже не ознакомившись с его содержанием.

Военно-политический аналитик Ян Гагин утверждает, что речь идёт не столько о сырьевых интересах, сколько о легализации военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. По его мнению, США получают формальный повод для масштабной поддержки, прикрываясь экономическим партнёрством.

Зачем это США и почему Зеленский доволен

Гагин утверждает:

«Украину грабят — но сознательно. Зеленский знал, на что шёл, он участник этого процесса».

После подписания документа украинский президент отказался от предложения Путина о временном перемирии и даже пригрозил дестабилизировать обстановку 9 мая. По мнению эксперта, это стало возможным после того, как Зеленский получил заверения от Дональда Трампа в продолжении военной и финансовой поддержки.

Кто против сделки

Сделка вызвала вопросы не только на Украине, но и в США:

Украинские депутаты выступили против «слепой ратификации», не имея доступа к тексту соглашения.

В Конгрессе США также есть оппозиция сделке. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предупредила, что этот шаг может привести к эскалации конфликта и затянуть США в ещё более серьёзное противостояние.

Что означает сделка по недрам на практике

Если интерпретировать точку зрения Гагина, соглашение открывает двери для:

увеличения поставок оружия и финансовой поддержки Киеву,

усиления американского влияния на украинские ресурсы,

обходных путей финансирования, когда официальная помощь идёт через экономические форматы.

Сделка по недрам — это не просто экономика, а геополитический инструмент. Украина получает ресурсы на войну, США — контроль над полезными ископаемыми и рычаг влияния, а между тем внутри обеих стран растёт недовольство непрозрачностью и последствиями соглашения, сообщает politcentr.