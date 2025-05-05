Что скрывает сделка по недрам Украины: эксперт объяснил, почему Зеленский такой довольный, а Трамп не полетел в Москву
nbcnews.com
На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение с США о сотрудничестве в сфере природных ресурсов.
Документ должен быть ратифицирован Верховной радой, однако, по словам политиков, украинским депутатам предлагают утвердить соглашение, даже не ознакомившись с его содержанием.
Военно-политический аналитик Ян Гагин утверждает, что речь идёт не столько о сырьевых интересах, сколько о легализации военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. По его мнению, США получают формальный повод для масштабной поддержки, прикрываясь экономическим партнёрством.
Зачем это США и почему Зеленский доволен
Гагин утверждает:
«Украину грабят — но сознательно. Зеленский знал, на что шёл, он участник этого процесса».
После подписания документа украинский президент отказался от предложения Путина о временном перемирии и даже пригрозил дестабилизировать обстановку 9 мая. По мнению эксперта, это стало возможным после того, как Зеленский получил заверения от Дональда Трампа в продолжении военной и финансовой поддержки.
Кто против сделки
Сделка вызвала вопросы не только на Украине, но и в США:
- Украинские депутаты выступили против «слепой ратификации», не имея доступа к тексту соглашения.
- В Конгрессе США также есть оппозиция сделке. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предупредила, что этот шаг может привести к эскалации конфликта и затянуть США в ещё более серьёзное противостояние.
Что означает сделка по недрам на практике
Если интерпретировать точку зрения Гагина, соглашение открывает двери для:
- увеличения поставок оружия и финансовой поддержки Киеву,
- усиления американского влияния на украинские ресурсы,
- обходных путей финансирования, когда официальная помощь идёт через экономические форматы.
Сделка по недрам — это не просто экономика, а геополитический инструмент. Украина получает ресурсы на войну, США — контроль над полезными ископаемыми и рычаг влияния, а между тем внутри обеих стран растёт недовольство непрозрачностью и последствиями соглашения, сообщает politcentr.
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