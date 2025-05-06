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Что скрывает сделка по недрам Украины: эксперт объяснил, почему Владимир Зеленский такой довольный, а Трамп не полетел в Москву

Зеленский подписал соглашение с США о сотруднич...

mk.ru

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о сотрудничестве с США в сфере природных ресурсов.

Формально он касается разработки недр и экономического партнёрства, но эксперты считают — это ширма для расширения военной помощи.

Документ ещё не ратифицирован — Верховной раде предлагают утвердить его без доступа к тексту

Аналитики утверждают: речь идёт о легализации оружейной поддержки под видом экономического взаимодействия

Зачем это США и чем доволен Зеленский

По мнению аналитика Яна Гагина:

«Украину грабят — но сознательно. Зеленский знал, на что шёл — он участник этого процесса».

Он считает, что США используют сделку как предлог для масштабной поддержки Киева, при этом получая контроль над украинскими ресурсами.

После подписания:

  • Зеленский отказался от перемирия 9 мая
  • Угрожал «дестабилизировать» обстановку
  • Получил заверения в поддержке от Дональда Трампа

Кто против сделки и почему

На Украине:

  • Депутаты возмущены: соглашение предлагают ратифицировать «вслепую»
  • Оппозиция говорит о потере контроля над стратегическими ресурсами

В США:

  • Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предостерегает:

«Это может втянуть Америку в эскалацию и новые военные конфликты»

Что значит «сделка по недрам» на практике

Если следовать логике критиков:

  • США получают ресурсы и влияние на Украине
  • Киев — новую партию вооружения и денег, но без прозрачности
  • Помощь оформляется в обход прямого военного бюджета
  • Идёт усиление геополитического давления на Россию
  • Суть соглашения — не в недрах, а в инструментализации ресурсов для политических и военных целей.

Вывод: экономика или геополитика?

На фоне конфликта сделка выглядит частью большой игры:

  • США укрепляют позиции в Восточной Европе
  • Украина сохраняет ресурсы для продолжения конфронтации
  • Внутри обеих стран растёт недоверие к непрозрачным решениям

Ситуация развивается — документ может стать поворотным моментом в отношениях Киева, Вашингтона и Москвы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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