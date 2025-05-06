Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о сотрудничестве с США в сфере природных ресурсов.

Формально он касается разработки недр и экономического партнёрства, но эксперты считают — это ширма для расширения военной помощи.

Документ ещё не ратифицирован — Верховной раде предлагают утвердить его без доступа к тексту

Аналитики утверждают: речь идёт о легализации оружейной поддержки под видом экономического взаимодействия

Зачем это США и чем доволен Зеленский

По мнению аналитика Яна Гагина:

«Украину грабят — но сознательно. Зеленский знал, на что шёл — он участник этого процесса».

Он считает, что США используют сделку как предлог для масштабной поддержки Киева, при этом получая контроль над украинскими ресурсами.

После подписания:

Зеленский отказался от перемирия 9 мая

Угрожал «дестабилизировать» обстановку

Получил заверения в поддержке от Дональда Трампа

Кто против сделки и почему

На Украине:

Депутаты возмущены: соглашение предлагают ратифицировать «вслепую»

Оппозиция говорит о потере контроля над стратегическими ресурсами

В США:

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предостерегает:

«Это может втянуть Америку в эскалацию и новые военные конфликты»

Что значит «сделка по недрам» на практике

Если следовать логике критиков:

США получают ресурсы и влияние на Украине

Киев — новую партию вооружения и денег, но без прозрачности

Помощь оформляется в обход прямого военного бюджета

Идёт усиление геополитического давления на Россию

Суть соглашения — не в недрах, а в инструментализации ресурсов для политических и военных целей.

Вывод: экономика или геополитика?

На фоне конфликта сделка выглядит частью большой игры:

США укрепляют позиции в Восточной Европе

Украина сохраняет ресурсы для продолжения конфронтации

Внутри обеих стран растёт недоверие к непрозрачным решениям

Ситуация развивается — документ может стать поворотным моментом в отношениях Киева, Вашингтона и Москвы.