Что скрывает сделка по недрам Украины: эксперт объяснил, почему Владимир Зеленский такой довольный, а Трамп не полетел в Москву
mk.ru
Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о сотрудничестве с США в сфере природных ресурсов.
Формально он касается разработки недр и экономического партнёрства, но эксперты считают — это ширма для расширения военной помощи.
Документ ещё не ратифицирован — Верховной раде предлагают утвердить его без доступа к тексту
Аналитики утверждают: речь идёт о легализации оружейной поддержки под видом экономического взаимодействия
Зачем это США и чем доволен Зеленский
По мнению аналитика Яна Гагина:
«Украину грабят — но сознательно. Зеленский знал, на что шёл — он участник этого процесса».
Он считает, что США используют сделку как предлог для масштабной поддержки Киева, при этом получая контроль над украинскими ресурсами.
После подписания:
- Зеленский отказался от перемирия 9 мая
- Угрожал «дестабилизировать» обстановку
- Получил заверения в поддержке от Дональда Трампа
Кто против сделки и почему
На Украине:
- Депутаты возмущены: соглашение предлагают ратифицировать «вслепую»
- Оппозиция говорит о потере контроля над стратегическими ресурсами
В США:
- Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предостерегает:
«Это может втянуть Америку в эскалацию и новые военные конфликты»
Что значит «сделка по недрам» на практике
Если следовать логике критиков:
- США получают ресурсы и влияние на Украине
- Киев — новую партию вооружения и денег, но без прозрачности
- Помощь оформляется в обход прямого военного бюджета
- Идёт усиление геополитического давления на Россию
- Суть соглашения — не в недрах, а в инструментализации ресурсов для политических и военных целей.
Вывод: экономика или геополитика?
На фоне конфликта сделка выглядит частью большой игры:
- США укрепляют позиции в Восточной Европе
- Украина сохраняет ресурсы для продолжения конфронтации
- Внутри обеих стран растёт недоверие к непрозрачным решениям
Ситуация развивается — документ может стать поворотным моментом в отношениях Киева, Вашингтона и Москвы.
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