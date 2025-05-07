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Что скрывает сделка по недрам Украины: эксперт объяснил, почему Владимир Зеленский такой довольный, а Дональд Трамп не полетел в Москву

Зеленский подписал с США соглашение о природных...

yahoo.com

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве с США в сфере природных ресурсов.

Формально документ касается совместной разработки недр и экономического партнёрства, однако эксперты и политики как в Украине, так и в США, видят за этим соглашением куда более глубокий смысл.

Что известно о документе

Подписан 30 апреля 2025 года

Официально: сотрудничество в области недропользования и стратегических инвестиций

Фактически: документ не ратифицирован, а депутатам Верховной рады не дали доступ к его полному тексту

Что говорят критики

Украинская оппозиция:

  • Обвиняет власть в отказе от прозрачности
  • Считает сделку передачей контроля над стратегическими ресурсами

Отмечает: соглашение предлагается утвердить «вслепую»

Американские политики:

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предупреждает:

«Это может втянуть Америку в эскалацию и новые конфликты»

Что стоит за соглашением — версия аналитиков

По мнению аналитика Яна Гагина, соглашение — это:

  • Форма легализации военной поддержки Киеву
  • Способ обойти бюрократические ограничения на прямое финансирование военных поставок
  • Политическая «шахматная фигура» США для давления на Россию

«Украину грабят — но сознательно. Зеленский знал, на что шёл — он участник этого процесса», — утверждает Гагин.

Реакция Зеленского: отказ от перемирия и ставки на США

Сразу после подписания:

  • Зеленский отказался от перемирия 9 мая
  • Сделал резкие заявления о возможной дестабилизации
  • Получил неформальные заверения в поддержке от Дональда Трампа

Сделка по недрам или сделка по оружию?

Согласно логике критиков:

  • США получают ресурсы и контроль
  • Украина — вооружение и деньги, но без прозрачности
  • Всё это проходит в обход прямого военного бюджета
  • Фактически — это геополитическая стратегия, а не экономическое соглашение.

Геополитика вместо экономики?

На фоне военного конфликта соглашение выглядит частью большой игры:

  • США укрепляют позиции в Восточной Европе
  • Украина получает ресурсы для продолжения конфронтации
  • Внутри обеих стран — нарастающее недоверие к кулуарным договорённостям

Вывод: сделка по недрам — это политика

Это соглашение может стать переломным моментом в отношениях между Киевом, Вашингтоном и Москвой. И хотя на бумаге речь идёт о недрах, по факту — о контроле, оружии и глобальных ставках.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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