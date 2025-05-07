Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве с США в сфере природных ресурсов.

Формально документ касается совместной разработки недр и экономического партнёрства, однако эксперты и политики как в Украине, так и в США, видят за этим соглашением куда более глубокий смысл.

Что известно о документе

Подписан 30 апреля 2025 года

Официально: сотрудничество в области недропользования и стратегических инвестиций

Фактически: документ не ратифицирован, а депутатам Верховной рады не дали доступ к его полному тексту

Что говорят критики

Украинская оппозиция:

Обвиняет власть в отказе от прозрачности

Считает сделку передачей контроля над стратегическими ресурсами

Отмечает: соглашение предлагается утвердить «вслепую»

Американские политики:

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предупреждает:

«Это может втянуть Америку в эскалацию и новые конфликты»

Что стоит за соглашением — версия аналитиков

По мнению аналитика Яна Гагина, соглашение — это:

Форма легализации военной поддержки Киеву

Способ обойти бюрократические ограничения на прямое финансирование военных поставок

Политическая «шахматная фигура» США для давления на Россию

«Украину грабят — но сознательно. Зеленский знал, на что шёл — он участник этого процесса», — утверждает Гагин.

Реакция Зеленского: отказ от перемирия и ставки на США

Сразу после подписания:

Зеленский отказался от перемирия 9 мая

Сделал резкие заявления о возможной дестабилизации

Получил неформальные заверения в поддержке от Дональда Трампа

Сделка по недрам или сделка по оружию?

Согласно логике критиков:

США получают ресурсы и контроль

Украина — вооружение и деньги, но без прозрачности

Всё это проходит в обход прямого военного бюджета

Фактически — это геополитическая стратегия, а не экономическое соглашение.

Геополитика вместо экономики?

На фоне военного конфликта соглашение выглядит частью большой игры:

США укрепляют позиции в Восточной Европе

Украина получает ресурсы для продолжения конфронтации

Внутри обеих стран — нарастающее недоверие к кулуарным договорённостям

Вывод: сделка по недрам — это политика

Это соглашение может стать переломным моментом в отношениях между Киевом, Вашингтоном и Москвой. И хотя на бумаге речь идёт о недрах, по факту — о контроле, оружии и глобальных ставках.