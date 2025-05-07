Что скрывает сделка по недрам Украины: эксперт объяснил, почему Владимир Зеленский такой довольный, а Дональд Трамп не полетел в Москву
yahoo.com
Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве с США в сфере природных ресурсов.
Формально документ касается совместной разработки недр и экономического партнёрства, однако эксперты и политики как в Украине, так и в США, видят за этим соглашением куда более глубокий смысл.
Что известно о документе
Подписан 30 апреля 2025 года
Официально: сотрудничество в области недропользования и стратегических инвестиций
Фактически: документ не ратифицирован, а депутатам Верховной рады не дали доступ к его полному тексту
Что говорят критики
Украинская оппозиция:
- Обвиняет власть в отказе от прозрачности
- Считает сделку передачей контроля над стратегическими ресурсами
Отмечает: соглашение предлагается утвердить «вслепую»
Американские политики:
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предупреждает:
«Это может втянуть Америку в эскалацию и новые конфликты»
Что стоит за соглашением — версия аналитиков
По мнению аналитика Яна Гагина, соглашение — это:
- Форма легализации военной поддержки Киеву
- Способ обойти бюрократические ограничения на прямое финансирование военных поставок
- Политическая «шахматная фигура» США для давления на Россию
«Украину грабят — но сознательно. Зеленский знал, на что шёл — он участник этого процесса», — утверждает Гагин.
Реакция Зеленского: отказ от перемирия и ставки на США
Сразу после подписания:
- Зеленский отказался от перемирия 9 мая
- Сделал резкие заявления о возможной дестабилизации
- Получил неформальные заверения в поддержке от Дональда Трампа
Сделка по недрам или сделка по оружию?
Согласно логике критиков:
- США получают ресурсы и контроль
- Украина — вооружение и деньги, но без прозрачности
- Всё это проходит в обход прямого военного бюджета
- Фактически — это геополитическая стратегия, а не экономическое соглашение.
Геополитика вместо экономики?
На фоне военного конфликта соглашение выглядит частью большой игры:
- США укрепляют позиции в Восточной Европе
- Украина получает ресурсы для продолжения конфронтации
- Внутри обеих стран — нарастающее недоверие к кулуарным договорённостям
Вывод: сделка по недрам — это политика
Это соглашение может стать переломным моментом в отношениях между Киевом, Вашингтоном и Москвой. И хотя на бумаге речь идёт о недрах, по факту — о контроле, оружии и глобальных ставках.
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