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Что с ними случилось? Полиция нашла на берегу останки 18 человек

В Дагестане нашли останки 18 человек на берегу Каспийского моря
Что с ними случилось? Полиция нашла на берегу останки 18 человек

Фото: snob.ru

Следователи в Дагестане проводят проверку после обнаружения останков 18 человек на берегу Каспийского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление СКР.

"По факту обнаружения 18 человеческих скелетов на берегу Каспийского моря следователями следственного управления СК РФ по Республике Дагестан организована проверка", - говорится в сообщении ведомства.

Предварительно установлено, что все останки относятся примерно к 30-м годам прошлого столетия, что случилось с людьми, еще только предстоит выяснить.

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