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Что принесет новолуние в декабре 2024? Что ждать от покупок, здоровья и учебы

Как астрологические явления повлияют на декабрь...

inpearls.ru

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Как астрологические явления повлияют на декабрь 2024 года и начало нового года? Наши звезды и планеты расставляют акценты на значимые события, влияя на наше повседневное существование. С полнолунием 15 декабря и Нептуном, выходящим из статического состояния после 19 декабря, ожидается улучшение сна и урегулирование личных дел. Это время обещает быть особенно благоприятным для укрепления любовных, дружеских и семейных уз, в то время как профессиональные аспекты могут представить определенные вызовы.

С 21 декабря Солнце входит в знак Козерога, обещая стабильность и упорядоченность, которые станут нашими спутниками встречи Нового года, что совпадет с новолунием 31 декабря. Это время станет отличным моментом для начала новых проектов и постановки целей на следующий год.

Астрологическая карта утверждает переход Узлов из Весов в Овен, подчеркивая необходимость активности и самостоятельности в решениях. Это время, когда следует рассчитывать только на себя и свои силы, что благоприятно скажется на будущем.

Покупки и потребление: Первая половина декабря омрачена ретроградным Меркурием, делая этот период неблагоприятным для совершения покупок. С 17 по 19 декабря особое внимание следует уделить качеству приобретаемых товаров. После 19 числа можно активно заниматься приобретением подарков и нужных вещей без оглядки на астрологические ограничения.

Здоровье: До 19 декабря возможны проблемы со сном и снижение иммунитета. Важно следить за своим рационом и общим состоянием здоровья, чтобы избежать возможных осложнений.

Безопасность: Вторая половина месяца предвещает повышенные риски аварийности, особенно во вторник. Следует быть особенно осторожными в путешествиях и при управлении транспортом.

Личные отношения: Начало месяца может быть напряженным в личных отношениях, но после 8 декабря ситуация должна стабилизироваться. Вторая половина декабря обещает гармонию и взаимопонимание с близкими.

Образование: До 19 декабря у студентов могут возникать трудности с концентрацией и пониманием новой информации, но после этой даты ситуация улучшится, особенно когда Меркурий войдет в Стрельца, стимулируя желание учиться и расширять знания.

Таким образом, декабрь 2024 года станет месяцем, наполненным значительными астрологическими событиями, которые окажут влияние на многие стороны нашей жизни, от личных отношений до профессиональной деятельности и здоровья, пишет b-port.com.

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