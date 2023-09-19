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Что поведает береза в день Михайлова чуда: народные приметы на 19 сентября

Что поведает береза в день Михайлова чуда: народные приметы на 19 сентября

Фото: открытые источники

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День Архангела Михаила почитают в храмах 19 сепнтября, а в народе этот день называли Михайлов день или день Михайлова чуда.

В этот день принято проводить больше времени с родными, мириться с теми, с кем в сооре, находить компромисс.

В этот день запрещается много работать, мыть голову и есть хлеб.
Не советовали предки и отправляться в дальнее путешествие на день Михайлова чуда.

Если сегодня паутинка летает на закате, зима будет морозная и суровая. Если листья с березы к 19 сентября не опали - зима наступит поздно, похолодания жди только к декабрю.

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