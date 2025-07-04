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Чем лучше подкормить лук и чеснок в начале июля, чтобы спасти желтеющие перья: советы агронома

Жаркая погода в июне может стать настоящим испы...

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В жаркие летние дни, особенно в июне, чеснок и лук могут испытывать стресс из-за высоких температур и частых поливов.

Эти культуры требуют особого ухода, чтобы сохранить их здоровье и обеспечить хороший урожай. Агроном Людмила Шубина делится своими рекомендациями по уходу за чесноком и луком в такие жаркие дни.

1. Подкормка в жару

Частые поливы могут вымывать азот из почвы, что может ослабить растения и вызвать пожелтение листьев. Чтобы поддержать лук и чеснок, важно регулярно добавлять удобрения. Используйте азотные удобрения в ограниченных дозах, строго следуя инструкции.

Если у вас нет минеральных удобрений, вы можете приготовить травяной настой с мочевиной. Для этого:

  • Залейте свежескошенную траву водой.

  • Добавьте 1 столовую ложку мочевины.

  • Дайте настояться раствору в течение недели и используйте для полива, предварительно разбавив.

2. Почему желтеют листья?

Высокая температура и солнечное воздействие создают стресс для растений, что может привести к пожелтению листьев. Причинами могут быть:

  • Недостаток азота и других микроэлементов.

  • Вредители, такие как луковая муха, которая повреждает корни и стебли.

3. Как защититься от луковой мухи?

Для борьбы с луковой мухой следите за севооборотом и не сажайте лук на одном месте каждый год. Также попробуйте следующие методы защиты:

  • Присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью — эти вещества отпугивают насекомых.

  • Поливайте растения аммиачной водой (1 стакан аммиака на 10 литров воды) 2-3 раза в месяц, чтобы предотвратить появление вредителей.

4. Правильный полив и уход

Поливайте растения обильно, но не часто — примерно раз в неделю. Это поможет поддерживать корневую систему и предотвратит застой воды.

Также важно рыхлить почву, чтобы она была насыщена кислородом и могла удерживать влагу. Рыхлая почва предотвращает образование корки и улучшает доступ воды к корням.

Не забывайте о мульчировании: покройте грядки соломой, опавшими листьями или компостом. Мульча поможет сохранить влагу в почве и уменьшит рост сорняков.

Следуя этим простым советам, вы сможете защитить чеснок и лук от жаркой погоды и вредителей, обеспечив здоровый и обильный урожай даже в самых сложных летних условиях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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