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Что почитать? Почему люди верят дезинформации, как умирали динозавры и что будет, если мечты сбудутся — 5 эксклюзивов в сервисе книги билайн

Социологический разбор о вере в теории заговоро...

Фото: freepik.com

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Социологический разбор о вере в теории заговоров, история школьников, чьи мечты сбылись или мир динозавров, исчезновение которого палеонтолог описал буквально по часам — всё это книжные новинки сезона, доступные в сервисе книги билайн (3+). Читайте уже сейчас — первый месяц бесплатно.

«Как умирали динозавры: Убийственный астероид и рождение нового мира»

Известный палеонтолог Райли Блэк воспроизводит картину событий массового вымирания мелового периода на примерах конкретных животных так, словно видела их своими глазами. Всё начинается в преддверии катастрофы, а затем разворачивается уже после неё: через час, день, месяц, год, столетие и до миллиона лет после столкновения нашей планеты с астероидом.

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«Время заблуждений: Почему умные люди поддаются фальсификациям, распространяют слухи и верят в теории заговора»

Дэн Ариели, известный социолог, уделяет особое внимание феномену заблуждений, рассказывая, почему рациональные люди утрачивают способность мыслить критически и принимают на веру откровенно ложные факты. Он не просто ведет читателя по лабиринту дезинформации, а предлагает методы и рекомендации, помогающие разобраться в инфопотоке. Книгу уже успел оценил всемирно известный историк Юваль Ной Харари и выразил надежду, что идеи и советы, приведенные в ней, позволят защитить социум от разрушительного воздействия дезинформации.

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«Юми и укротитель кошмаров»

Это часть уникальной вселенной Космер, где происходит действие нескольких фэнтези-произведений Брендона Сандерсона, и одна из самых долгожданных новинок в жанре азиатское фэнтези. Книга повествует о Юми и Никаро, живущих в абсолютно разных мирах. Она — повелительница духов, её удел — самоотверженное служение. Он — художник, способный с помощью живописи укрощать кошмары. Однажды духи обращаются к Юми с просьбой освободить их, обещая, что в этом ей поможет герой (Никаро), но не предупреждают, что с ним придётся обменяться телами. Погрузиться в необыкновенную историю позволяют сопровождающие её волшебные иллюстрации, созданные художником Netflix Алиёй Чэнь.

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«Это наш 4 «Н»

Новинка от живого детского классика и автора книги «Календарь ма(й)я» Виктории Ледерман. Представьте себе, что у вас в школе появился автомат с мороженым. А может быть, вы хотите устроить необыкновенный день рождения или придумать способ получать только четвёрки и пятёрки, да ещё всем классом? У ребят из класса 4 «Н» эти мечты сбываются. Правда, не совсем так, как им представлялось, но это уж как в жизни: хотели — получите, но имейте в виду, что могут быть неожиданности.

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«Бог, которого не было»

Это первая книга, и даже не одна, а целая трилогия, от известного режиссера и сценариста Алексея Френкеля. Роман-исповедь повествует о почтовом отделении в Иерусалиме, рядом со Стеной Плача. Именно туда приходят все письма, где в графе «Получатель» написано: Бог, Всевышний, Отец Небесный и т.д. Конверты вскрывают, а письма закладывают в расщелины Стены. Считается, что так Бог быстрее узнает и скорее отреагирует. Двадцатилетний парень, приехавший из России, получает эту нехитрую работёнку. Читать письма категорически запрещено, но однажды герой не сдержался и ответил на одно, потом ещё на одно, и ещё. Вместе с надеждой у человечества появились вещественные доказательства — их молитвы услышаны, а ответы получены в письмах.

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