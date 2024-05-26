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Что нужно, чтобы не остаться без семьи и без денег: народные приметы 26 мая

В этот день, 26 мая 2024 года, в соответствии с народным календарем, отмечается праздник святых Гликерия и Лукерьи Комарницы.

Даниил Мурзов

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В этот день, 26 мая 2024 года, в соответствии с народным календарем, отмечается праздник святых Гликерия и Лукерьи Комарницы.

Согласно устоявшимся народным преданием, в этот день настоятельно не рекомендуется совершать определенные действия, чтобы не навлечь беду на себя и своих близких.

Чтобы избежать несчастий, 26 мая нельзя плакать, нельзя оставлять волосы на расчёске, ни в коем случае не давайте никому собственные вещи, не поднимайте свои глаза на солнце, когда будете выходить из дома, не предавайтесь безделью и лени и тщательно следите за своими финансами, чтобы не допустить резких трат большого количества денег. Также будьте аккуратны с посудой - не позвольте ей разбиться.

Если встретите комаров - не трогайте их, не убивайте, ведь на их место обязательно придёт десяток других.

Если вы заметили обильную стаю комаров, то это является предвестником скорого дождя и большого урожая ягод.

Если появилось множество мошек, то быть в таком случае богатому урожаю грибов.

Если подул сильный ветер, и к вечеру он не ослабился, а наоборот, усилился, то следующий день встретит прохладой.

Появление крупных комаров обещает хороший, плодородный год. Комары-пискуны предвещают хорошую погоду. Малое количество комаров предвещает отсутствие дождей до конца месяца. Начало пения птиц до рассвета указывает на приближение дождя, сообщает МК Улан-Удэ.

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