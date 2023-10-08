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Что нельзя и что можно делать в день Сергея-капустника: народные приметы на 8 октября

Что нельзя и что можно делать в день Сергея-капустника: народные приметы на 8 октября

Фото: социальные сети

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8 октября православные отмечают день памяти сподвижника Сергея Радонежского. В народном календаре день именуется Сергей Капустник.
На Капусника, полагали предки, выше риски попасть под порчу недобрых людей. Принести домой ее можно с подобранной с земли вещью или деньгами. С подарками от малознакомых или вообще незнакомых людей.

8 октября не пускали в дом посторонних. Строго запрещшалось в этот день разводить сплетни и злорадствовать, ссориться.

Важно навести в доме чистоту, одеться в новое и чистое, чтобы не было проблем. Также на Сергия не переедали.
Предки считали, что выпавший 8 октября первый снег говорит о том, что на тепло можно больше не рассчитывать.

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