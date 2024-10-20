Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Что идет первым в щи - картофель или капуста: запишите это простое и важное правило

Вечный вопрос любителей русской кухни: что доба...

laminarts.ru

Подписаться в Telegram

Вечный вопрос любителей русской кухни: что добавлять в кастрюлю первым при варке щей — картофель или капусту? Этот кулинарный момент кажется мелочью, но на самом деле он влияет на вкус и текстуру блюда. Разберемся в этом казалось бы простом, но важном правиле, чтобы каждый раз получать идеальный результат.

Когда дело доходит до щей, порядок добавления ингредиентов играет ключевую роль. Традиционно рекомендуется сначала класть картофель, поскольку он требует больше времени для приготовления. Капусту же добавляют немного позже — так она сохраняет больше питательных веществ и остается слегка хрустящей. Это не только сохраняет текстуру овощей, но и обогащает бульон вкусом, который капуста отдает по мере томления.

Также не стоит забывать о мясе, которое обычно отправляется в кастрюлю одним из первых. Варка мяса до мягкости — основа для насыщенного бульона, который станет основой щей. Правильно подготовленный бульон улучшает вкус всего блюда, делая его богатым и ароматным.

Соблюдение этого простого правила не только улучшит ваши кулинарные навыки, но и поможет каждый раз наслаждаться классическим русским блюдом в его лучшем виде. С щами, как и с любым другим традиционным блюдом, важно ценить процесс приготовления и учитывать тонкости, которые делают его идеальным.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

20 часов назад

Глава Татарстана обратился к жителям Казани в связи с проведением саммита БРИКС

Полезное

день назад

Украсьте свой участок осенью: что сажать в Республике Татарстан для создания красивого сада

фотография клопов

Новости Татарстана

19 часов назад

Жителям Татарстана напомнили о мерах профилактики пневмонии

Новости Татарстана

2 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 года исследовало более 26 тыс. проб воды, почвы и воздуха

ремонт элитной одежды в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Под Казанью 18 октября произошло страшное ДТП

Новости Казани

23 часа назад

Певица из Казани прошла «слепые прослушивания» на шоу «Голос. Дети»

Лонгриды

день назад

В Казани может быть создана система организованной помощи животным

Новости Татарстана

день назад

В Казани 18 октября простились с татарским актером Ринатом Тазетдиновым

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются теплые и дождливые выходные
Новости Казани
день назад

4 ноября в Казани перекроют центр

Ограничения специалисты станут вводить постепенно

Новости Татарстана

час назад

В РТ за две недели завершили капремонт 69 многоквартирных домов

Новости Татарстана

час назад

В РТ диспансеризацию прошли свыше 800 тысяч человек

Новости Татарстана

час назад

В Казани ограничения на полеты в аэропорту сняли

Новости Казани

13 часов назад

Жителей и гостей Казани просят приезжать в аэропорт заранее из-за усиленных мер безопасности
В результате жуткого ДТП под Казанью умер 18-ле...
Новости Казани
2 дня назад

В результате жуткого ДТП под Казанью умер 18-летний парень

Новости Казани

14 часов назад

С начала 2024 года в Казани снизился спрос на ипотеку на 30,5%

Новости Татарстана

20 часов назад

Шесть вузов Татарстана попали в топ университетов стран БРИКС

Новости Татарстана

20 часов назад

В Нижнекамске обнаружили кишечную инфекцию у отравившихся школьников

Вместо 500 рублей 800 тысяч: рассказываем сколь...
Интересное в Казани
5 дней назад

Вместо 500 рублей 800 тысяч: рассказываем сколько казанцам придется заплатить за запущенный кариес