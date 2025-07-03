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Что добавить в землю, чтобы лук и чеснок не желтели в начале июля: рекомендации агронома

Жаркие июньские дни могут доставить много пробл...

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Жаркое лето и частые поливы могут стать настоящей проблемой для чеснока и лука, особенно в июне. Эти культуры чувствительны к высокому уровню температуры и активному солнцу, что вызывает стресс и может ослабить растения.

Агроном Людмила Шубина поделилась полезными советами по уходу за луком и чесноком в жаркое время года, чтобы сохранить здоровый и богатый урожай.

1. Подкормка в жаркую погоду

Частые поливы могут вымывать азот из почвы, что приводит к ослаблению растений и пожелтению их листьев. Для того чтобы поддержать здоровье чеснока и лука, важно позаботиться о достаточном количестве питательных веществ. Используйте азотные удобрения в ограниченных дозах, строго следуя инструкциям на упаковке.

Если у вас нет минеральных удобрений, можно приготовить травяной настой с мочевиной. Для этого:

  • Залейте свежескошенную траву водой.

  • Добавьте 1 ст. л. мочевины.

  • Дайте настояться в течение недели, затем поливайте грядки разбавленным раствором.

2. Почему желтеют листья?

Пожелтение листьев у чеснока и лука в жаркую погоду может быть связано с несколькими факторами:

  • Недостаток азота или других микроэлементов.

  • Стресс от высоких температур и солнечного воздействия.

  • Вредители, например, луковая муха, которая повреждает корни и стебли растений.

3. Как защититься от луковой мухи?

Для борьбы с луковой мухой придерживайтесь севооборота, чтобы не сажать лук на одном месте несколько лет подряд. Также попробуйте следующие методы:

  • Присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью — эти вещества отпугивают вредителей.

  • Поливайте растения аммиачной водой (1 стакан аммиака на 10 литров воды) 2-3 раза в месяц, чтобы предотвратить появление насекомых.

4. Правильный полив и уход

Поливайте лук и чеснок нечасто, но обильно — примерно раз в неделю. Это помогает корням получать достаточно воды и предотвращает застой жидкости в почве.

Рыхление почвы также важно: оно насыщает её кислородом и помогает удерживать влагу. Рыхлая почва предотвращает образование корки на поверхности.

Для сохранения влаги и защиты от сорняков мульчируйте грядки соломой, опавшими листьями или компостом. Мульча помогает поддерживать стабильный уровень влажности в почве.

Соблюдая эти советы, вы сможете защитить чеснок и лук от жаркой погоды, вредителей и нехватки питательных веществ, обеспечив здоровый урожай в любых условиях лета.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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