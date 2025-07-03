Что добавить в землю, чтобы лук и чеснок не желтели в начале июля: рекомендации агронома
Жаркое лето и частые поливы могут стать настоящей проблемой для чеснока и лука, особенно в июне. Эти культуры чувствительны к высокому уровню температуры и активному солнцу, что вызывает стресс и может ослабить растения.
Агроном Людмила Шубина поделилась полезными советами по уходу за луком и чесноком в жаркое время года, чтобы сохранить здоровый и богатый урожай.
1. Подкормка в жаркую погоду
Частые поливы могут вымывать азот из почвы, что приводит к ослаблению растений и пожелтению их листьев. Для того чтобы поддержать здоровье чеснока и лука, важно позаботиться о достаточном количестве питательных веществ. Используйте азотные удобрения в ограниченных дозах, строго следуя инструкциям на упаковке.
Если у вас нет минеральных удобрений, можно приготовить травяной настой с мочевиной. Для этого:
Залейте свежескошенную траву водой.
Добавьте 1 ст. л. мочевины.
Дайте настояться в течение недели, затем поливайте грядки разбавленным раствором.
2. Почему желтеют листья?
Пожелтение листьев у чеснока и лука в жаркую погоду может быть связано с несколькими факторами:
Недостаток азота или других микроэлементов.
Стресс от высоких температур и солнечного воздействия.
Вредители, например, луковая муха, которая повреждает корни и стебли растений.
3. Как защититься от луковой мухи?
Для борьбы с луковой мухой придерживайтесь севооборота, чтобы не сажать лук на одном месте несколько лет подряд. Также попробуйте следующие методы:
Присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью — эти вещества отпугивают вредителей.
Поливайте растения аммиачной водой (1 стакан аммиака на 10 литров воды) 2-3 раза в месяц, чтобы предотвратить появление насекомых.
4. Правильный полив и уход
Поливайте лук и чеснок нечасто, но обильно — примерно раз в неделю. Это помогает корням получать достаточно воды и предотвращает застой жидкости в почве.
Рыхление почвы также важно: оно насыщает её кислородом и помогает удерживать влагу. Рыхлая почва предотвращает образование корки на поверхности.
Для сохранения влаги и защиты от сорняков мульчируйте грядки соломой, опавшими листьями или компостом. Мульча помогает поддерживать стабильный уровень влажности в почве.
Соблюдая эти советы, вы сможете защитить чеснок и лук от жаркой погоды, вредителей и нехватки питательных веществ, обеспечив здоровый урожай в любых условиях лета.
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