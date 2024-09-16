Число клиентов «Привилегии» ВТБ достигло 1 млн человек

С начала года ВТБ увеличил число клиентов сегмента «Привилегия» на 18% — до 1 млн человек. Портфель средств под управлением вырос за восемь месяцев на четверть и превысил 3 трлн рублей. Об этом сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«В сегменте «Привилегия» мы выстраиваем работу, используя принципы private banking, ведь тренды развития обоих направлений схожи. Один из них – спрос на размещение средств в классические инструменты за счет рекордно высоких ставок. За восемь месяцев портфель вкладов привилегированных клиентов вырос на 26%, а накопительных счетов – на 75%. Основной рост инвестиционного портфеля, который в этом году также на подъеме, обеспечил портфель акций (+15% за год) и рублевых облигаций – рост на 14%. Наша задача — дать каждому клиенту лучший вариант для инвестиций», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

Среди валютных предпочтений в сегменте «Привилегия» лидирует рубль, его доля в общем объёме вкладов и накопительных счетов составляет более 97%. Китайский юань продолжает укреплять свои позиции в портфеле состоятельных клиентов – с начала года он вырос на 41%. Одновременно портфель в долларах США сократился на 25%.

Сегодня активную клиентскую базу «Привилегии» ВТБ составляют клиенты в возрасте в среднем 50 лет. Среди них 57% мужчин и 43% женщин. Средний объём их вклада превышает 2 млн рублей, что на 11% больше, чем в начале года.

По словам Дмитрия Брейтенбихера, в этом году досрочно завершилось объединение клиентов «Привилегии» банка «Открытие» и ВТБ. Это позволило сохранить активную клиентскую базу «Открытия», предложив им расширенную линейку продуктов и сервисов ВТБ.