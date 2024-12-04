Число активных клиентов отделения «Банк Татарстан» Сбербанка выросло до 2,8 млн человек
erid: LjN8Jw1ZU
За 9 месяцев количество активных клиентов-физических лиц составило 2,8 млн, увеличившись с начала года на 13% относительно аналогичного периода 2023 года.
Количество активных ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн достигло 2,4 млн человек.
Количество активных корпоративных клиентов составило 79 тысяч и увеличилось на 6,5%.
Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось более чем в 2,5 раза и превысило 330 тысяч на фоне улучшения условий подписки по транзакционным сервисам.
Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«В текущем году Сбер демонстрирует устойчивое развитие в Татарстане. Банк укрепил свои позиции на региональном рынке, расширив спектр финансовых услуг и внедрив новые технологические решения. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы сохраняем высокие показатели эффективности. С начала года число активных клиентов отделения «Банк Татарстан» увеличилось до 2,8 миллионов человек. Это означает, что каждый второй житель республики сегодня пользуются нашими сервисами. В этом и заключается главный смысл нашей работы. Увеличивается также число корпоративных клиентов, рост составил 6,5 %. Мы продолжаем работать над нашими цифровыми сервисами, и поэтому число цифровых клиентов тоже растет, так вместе с нами, цифровую трансформацию сейчас проходят 78 компаний».
Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец