Число активных клиентов отделения «Банк Татарстан» Сбербанка выросло до 2,8 млн человек

За 9 месяцев количество активных клиентов-физических лиц составило 2,8 млн, увеличившись с начала года на 13% относительно аналогичного периода 2023 года.

Количество активных ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн достигло 2,4 млн человек.

Количество активных корпоративных клиентов составило 79 тысяч и увеличилось на 6,5%.

Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось более чем в 2,5 раза и превысило 330 тысяч на фоне улучшения условий подписки по транзакционным сервисам.