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Число активных клиентов отделения «Банк Татарстан» Сбербанка выросло до 2,8 млн человек

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За 9 месяцев количество активных клиентов-физических лиц составило 2,8 млн, увеличившись с начала года на 13% относительно аналогичного периода 2023 года.

Количество активных ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн достигло 2,4 млн человек.

Количество активных корпоративных клиентов составило 79 тысяч и увеличилось на 6,5%.

Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось более чем в 2,5 раза и превысило 330 тысяч на фоне улучшения условий подписки по транзакционным сервисам.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«В текущем году Сбер демонстрирует устойчивое развитие в Татарстане. Банк укрепил свои позиции на региональном рынке, расширив спектр финансовых услуг и внедрив новые технологические решения. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы сохраняем высокие показатели эффективности. С начала года число активных клиентов отделения «Банк Татарстан» увеличилось до 2,8 миллионов человек. Это означает, что каждый второй житель республики сегодня пользуются нашими сервисами. В этом и заключается главный смысл нашей работы. Увеличивается также число корпоративных клиентов, рост составил 6,5 %. Мы продолжаем работать над нашими цифровыми сервисами, и поэтому число цифровых клиентов тоже растет, так вместе с нами, цифровую трансформацию сейчас проходят 78 компаний».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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