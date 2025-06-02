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ЦИПР-2025: Т2 показала комплекс мобильной базовой станции от российских поставщиков на коммерческой сети

ЦИПР – T2 представил мобильную базовую станцию ...

Фото: пресс-служба T2

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ЦИПР – T2 представила мобильную базовую станцию отечественного производства: она интегрирована в действующую коммерческую сеть и обслуживает абонентов на ЦИПР-2025. Комплексное решение работает на базе компонентов «Булата», НТР и других российских вендоров. Это первый масштабный проект, охватывающий целый пул отечественных производителей телеком-оборудования. Интеграция БС показала совместимость с действующей инфраструктурой и стабильность работы в реальных условиях. До конца года «Ростелеком» и Т2 установят более 1000 базовых станций «Булата» по проекту устранения цифрового неравенства.

Инициатива направлена на подтверждение технологической состоятельности отечественных решений для целей импортозамещения. Создание российской базовой станции – результат работы производственного кластера «Ростелекома», который специализируется на создании телекоммуникационного оборудования. Комплексное решение включает базовую станцию и узел транспортной сети «Булата», радиорелейное оборудование НТР («Новые Телеком Решения»), а также антенны, систему электропитания и аккумуляторы от отечественных поставщиков.

Демонстрация мобильной базовой станции прошла около главного павильона Нижегородской ярмарки, где проводится ЦИПР-2025. Оборудование поддерживает стандарты GSM/LTE в диапазоне радиочастот 1800 МГц и обеспечивает гостей цифрового форума качественной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом.

Алеся Мамчур, вице-президент – директор по стратегическому развитию «Ростелекома»:
«Развертывание российского производства базовых станций – сложнейшая высокотехнологическая задача, которая была успешно решена в производственном кластере “Ростелекома”. Базовой станцией на ЦИПР ежедневно пользуются тысячи абонентов, большинство из которых, скорее всего, не подозревают, что обслуживаются российским комплексом оборудования. И это отличный пример технологической зрелости решения, достигнутого благодаря многомесячной работе большой команды специалистов и партнеров. На ЦИПР-2025 мы зафиксировали очень важный этап на пути укрепления технологического суверенитета в телеком-отрасли».

Алексей Дмитриев, технический директор Т2:
«Проект призван подтвердить операционную готовность российских телеком-решений и снизить зависимость от иностранных поставщиков оборудования. Мы представили комплекс мобильной базовой станции, собранный из отечественных компонентов. Он органично встроился в действующую инфраструктуру, бесперебойно обслуживает коммерческий трафик и удовлетворяет всем целевым показателям по качеству связи. Условия работы на Нижегородской ярмарке показали способность базовой станции поддерживать емкостные характеристики сети. Мы уже начали устанавливать это оборудование по проекту устранения цифрового неравенства и к концу года планируем запустить еще более 1000 базовых станций. Дорожные карты по производству отечественного оборудования на 3-5 лет указывают на готовность вендоров поставлять их в объемах, достаточных для установки не только в удаленных населенных пунктах, но и на активно загруженных сегментах коммерческой сети».

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