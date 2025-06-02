ЦИПР-2025: Т2 показала комплекс мобильной базовой станции от российских поставщиков на коммерческой сети

ЦИПР – T2 представила мобильную базовую станцию отечественного производства: она интегрирована в действующую коммерческую сеть и обслуживает абонентов на ЦИПР-2025. Комплексное решение работает на базе компонентов «Булата», НТР и других российских вендоров. Это первый масштабный проект, охватывающий целый пул отечественных производителей телеком-оборудования. Интеграция БС показала совместимость с действующей инфраструктурой и стабильность работы в реальных условиях. До конца года «Ростелеком» и Т2 установят более 1000 базовых станций «Булата» по проекту устранения цифрового неравенства.

Инициатива направлена на подтверждение технологической состоятельности отечественных решений для целей импортозамещения. Создание российской базовой станции – результат работы производственного кластера «Ростелекома», который специализируется на создании телекоммуникационного оборудования. Комплексное решение включает базовую станцию и узел транспортной сети «Булата», радиорелейное оборудование НТР («Новые Телеком Решения»), а также антенны, систему электропитания и аккумуляторы от отечественных поставщиков.

Демонстрация мобильной базовой станции прошла около главного павильона Нижегородской ярмарки, где проводится ЦИПР-2025. Оборудование поддерживает стандарты GSM/LTE в диапазоне радиочастот 1800 МГц и обеспечивает гостей цифрового форума качественной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом.

Алеся Мамчур, вице-президент – директор по стратегическому развитию «Ростелекома»:

«Развертывание российского производства базовых станций – сложнейшая высокотехнологическая задача, которая была успешно решена в производственном кластере “Ростелекома”. Базовой станцией на ЦИПР ежедневно пользуются тысячи абонентов, большинство из которых, скорее всего, не подозревают, что обслуживаются российским комплексом оборудования. И это отличный пример технологической зрелости решения, достигнутого благодаря многомесячной работе большой команды специалистов и партнеров. На ЦИПР-2025 мы зафиксировали очень важный этап на пути укрепления технологического суверенитета в телеком-отрасли».