Чиновникам и депутатам регионального уровня неофициально запретили отдыхать за границей

После серии громких и малоприятных скандалов с отпусками госслужащих на заграничных курортах, в регионах РФ начали неофициально ограничивать чиновников и депутатов в праве выезда на отдых за границу, пишет "Ъ".

Уточняется, что, поскольку региональные власти не могут официально "запретить" чиновникам отправляться на отдых в другие страны, они стали публиковать любопытные "настоятельные рекомендации", призывающие воздержаться от поездок за рубеж.