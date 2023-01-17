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Чиновникам и депутатам регионального уровня неофициально запретили отдыхать за границей

Чиновникам и депутатам регионального уровня неофициально запретили отдыхать за границей

Фото: publy.ru

После серии громких и малоприятных скандалов с отпусками госслужащих на заграничных курортах, в регионах РФ начали неофициально ограничивать чиновников и депутатов в праве выезда на отдых за границу, пишет "Ъ".

Уточняется, что, поскольку региональные власти не могут официально "запретить" чиновникам отправляться на отдых в другие страны, они стали публиковать любопытные "настоятельные рекомендации", призывающие воздержаться от поездок за рубеж.

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