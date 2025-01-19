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Чинить машины нечем: цены на запчасти и сроки поставок вырастут в два раза

В начале 2025 года российские водители столкнул...

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В начале 2025 года российские водители столкнулись с серьезной проблемой: сокращение предложения оригинальных запчастей для автомобилей из Европы, Японии, Америки и Кореи. Вместо них на рынке всё чаще появляются китайские альтернативы.

Затруднения с логистикой, вызванные закрытием привычных каналов поставок, приводят к увеличению цен на автомобильные компоненты. Максим Давиденко из «Альфа-Лизинг» указывает на влияние международных санкций, колебания курса рубля и опасения по поводу вторичных санкций, которые усугубляют ситуацию с доставкой запчастей в Россию.

Татьяна Овчинникова из сети автосервисов Fit Service прогнозирует потенциальное ухудшение ситуации из-за повышения стоимости кредитования, что может снизить объёмы производства запчастей и вызвать их дефицит к лету.

Руководители автосервисов подтверждают, что несмотря на общий дефицит, запасные части для текущего обслуживания остаются доступными. Однако сроки доставки оригинальных запчастей, особенно через ОАЭ, увеличились. Роман Тимашов из «Автодома Алтуфьево» сообщает, что сроки доставки удвоились, и теперь составляют до двух месяцев. Проблемы с переводами денежных средств приводят к изменению ценовой политики и увеличению сроков доставки.

Специалисты предупреждают о возможном росте цен на автозапчасти в следующем году из-за нестабильности валютного курса, что особенно затронет детали европейского производства. Важно отметить, что на рынке по-прежнему присутствует широкий ассортимент качественных неоригинальных запчастей, которые остаются доступными для российских автовладельцев, пишет autonews.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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