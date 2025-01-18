Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Чинить машины нечем: цены на запчасти и сроки поставок увеличатся в два раза

2025 год оказался сложным для российских автовл...

darminaopel.ru

Подписаться в Telegram

Начало 2025 года принесло ряд вызовов для рынка автомобильных компонентов в России. Введение вторичных санкций, сложности с логистикой и перебои в платежах серьезно сказались на доступности автозапчастей, особенно для иностранных марок автомобилей.

Проблемы с поставками

Автолюбители столкнулись с нехваткой оригинальных запчастей для европейских, японских, американских и корейских марок. На смену им пришли преимущественно китайские аналоги, хотя их качество зачастую вызывает вопросы. Представители отрасли сообщают о заметном снижении предложения и удлинении сроков поставок.

Влияние санкций и валютных колебаний

Новые экономические санкции и нестабильность рубля осложняют закупку и импорт автокомпонентов. Компании-посредники, осуществляющие транзит через страны, такие как ОАЭ и Турция, также испытывают трудности, связанные с риском вторичных санкций.

Перспективы и возможные решения

Специалисты предполагают, что текущая ситуация может ухудшиться к лету 2025 года, особенно если кредитные ставки останутся высокими, что затруднит финансирование заказов на производство запчастей. Татьяна Овчинникова из Fit Service предупреждает о возможном дефиците, особенно критичном для кузовных деталей и электронных компонентов.

Ситуация с оригинальными запчастями

Директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов подтверждает, что поставки через Эмираты замедлились, удваивая сроки доставки. Это повышает стоимость и сроки доставки запчастей, усложняя обслуживание автомобилей.

Ценовые тенденции

Цены на автокомпоненты продолжают расти, следуя за курсом рубля. Эксперты ожидают, что цены на запчасти европейских марок могут вырасти на 40%, в то время как компоненты для китайских автомобилей также подорожают, хоть и в меньшей степени.

Российский рынок автокомпонентов переживает сложные времена. Отраслевые эксперты призывают автовладельцев к осмотрительности при покупке запчастей, предостерегая от возможного контрафакта.

Потребителям стоит быть готовыми к повышенным ценам и возможным задержкам в обслуживании своих автомобилей в текущем году, сообщает autonews.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

14 часов назад

Стоимость взлетела до небес: что происходит с ценами на продукты в Казани

Новости России

22 часа назад

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников

клопы место обитания

Новости Татарстана

12 часов назад

Мэр Бугульмы Закиров потратил более 35 миллионов рублей в зарубежных бутиках

Новости России

3 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 2024 год исследовало более 33 тыс. проб воды, почвы и воздуха

оверлок ковролина цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В казанском ЖК "Салават Купере" парень упал из окна 9 этажа

Новости Татарстана

день назад

В Челнах самогонный аппарат рванул прямо в квартире

Новости Татарстана

22 часа назад

По делу о «раскулачиванию» мэра Бугульмы Закирова допросили свидетеля

Новости Татарстана

день назад

Еловые иголки заливаю уксусом — всю зиму радуюсь своей смекалке: гениальный лайфхак для хозяек

Новости Казани

день назад

Автоледи выехала на встречку и влетела в 2 легковушки в Казани
Новости Казани
день назад

В Казани уже в 2025 году планируют открыть генконсульство Индии

О намерении Индии открыть своё представительств...

Новости Казани

12 часов назад

В казанском оздоровительном центре "Дуслык" отравились 30 детей

Важное в РТ

2 дня назад

Татарстанцы протестировали работу отечественной базовой станции на новогодних праздниках

Новости Татарстана

19 часов назад

Возбуждено дело по факту отравления 12 школьников в Татарстане

Новости Татарстана

21 час назад

В Республике Татарстан на 9,7% подорожала потребительская корзина
Стали известны подробности нападения отца на сы...
Новости Татарстана
12 часов назад

Стали известны подробности нападения отца на сына в Челнах

Новости Казани

21 час назад

Умер легендарный начальник казанского УНИКСа Валерий Колесников

Новости Казани

21 час назад

По каким признакам можно определить, что с грудью что-то не так

Новости Татарстана

22 часа назад

Чиновника из минземимущества Татарстана оставили в СИЗО до 16 февраля
Ужин мечты или повседневные покупки? Всё доступ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ужин мечты или повседневные покупки? Всё доступно с доставкой в Казани