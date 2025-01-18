Чинить машины нечем: цены на запчасти и сроки поставок увеличатся в два раза

Начало 2025 года принесло ряд вызовов для рынка автомобильных компонентов в России. Введение вторичных санкций, сложности с логистикой и перебои в платежах серьезно сказались на доступности автозапчастей, особенно для иностранных марок автомобилей.

Проблемы с поставками

Автолюбители столкнулись с нехваткой оригинальных запчастей для европейских, японских, американских и корейских марок. На смену им пришли преимущественно китайские аналоги, хотя их качество зачастую вызывает вопросы. Представители отрасли сообщают о заметном снижении предложения и удлинении сроков поставок.

Влияние санкций и валютных колебаний

Новые экономические санкции и нестабильность рубля осложняют закупку и импорт автокомпонентов. Компании-посредники, осуществляющие транзит через страны, такие как ОАЭ и Турция, также испытывают трудности, связанные с риском вторичных санкций.

Перспективы и возможные решения

Специалисты предполагают, что текущая ситуация может ухудшиться к лету 2025 года, особенно если кредитные ставки останутся высокими, что затруднит финансирование заказов на производство запчастей. Татьяна Овчинникова из Fit Service предупреждает о возможном дефиците, особенно критичном для кузовных деталей и электронных компонентов.

Ситуация с оригинальными запчастями

Директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов подтверждает, что поставки через Эмираты замедлились, удваивая сроки доставки. Это повышает стоимость и сроки доставки запчастей, усложняя обслуживание автомобилей.

Ценовые тенденции

Цены на автокомпоненты продолжают расти, следуя за курсом рубля. Эксперты ожидают, что цены на запчасти европейских марок могут вырасти на 40%, в то время как компоненты для китайских автомобилей также подорожают, хоть и в меньшей степени.

Российский рынок автокомпонентов переживает сложные времена. Отраслевые эксперты призывают автовладельцев к осмотрительности при покупке запчастей, предостерегая от возможного контрафакта.

Потребителям стоит быть готовыми к повышенным ценам и возможным задержкам в обслуживании своих автомобилей в текущем году, сообщает autonews.ru.