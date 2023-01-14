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Четыре крупных криминальных авторитета из числа бойцов ЧВК "Вагнер" погибли под Артемовском

Четыре крупных криминальных авторитета из числа бойцов ЧВК "Вагнер" погибли под Артемовском

Фото: orelsreda.ru

Стало известно о гибели сразу нескольких крупных криминальных авторитетов, персон, хорошо известных в криминальной среде. Четверо бывших заключенных, а ныне - бойцов частной военной компании "Вагнер" - погибли в боях под Артемовском.

Не стало лидера известной пензенской ОПГ "Олимпия" Серея Максименко по кличке Макс.
В 2014 году криминальный авторитет пошел на сделку со следствием и получил 25 лет лишения свободы. 59-летний Максименко отбывал свой срок в одной из колоний в Мордовии, откуда и попросился в зону СВО. На фронте стал командиром среднего звена. Погиб, наступив на растяжку.

В боях погиб и саратовский лидер киллеров Андрей Бережных. В 2012 году он получил 25 лет колонии за то, что с использованием гранатомета взорвал офис местного телеканала. На службу в "Вагнере" Бережных получил личное одобрение вора в законе Шакро Молодого, поскольку такое сотрудничество не идет вразрез с "понятиями" криминального мира.

В сентябре в Татарстане попрощались с лидером ОПГ Игорем Куском, который тоже погиб под Артемовском. Он отбывал 23-летний тюремный срок. В "Вагнер" Куск попал после обращения к главе ЧР Рамзану Кадырову.

В конце ноября также под Бахмутом погиб боец ЧВК Олег "Колобок" Дзарахохов с позывным "Ташай". Он был известным киллером осетинской банды "Джако". Ему в 2016 году дали 19 лет колонии.
Известно, что в ходе спецоперации Ташай взял на себя расчет АГС-17 и ликвидировал двух боевиков ВСУ, захватив гранатомет. Посмертно награжден Орденом Мужества.

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