Четыре человека погибли при стрельбе около ТЦ: стрелок покончил с собой

Стали известны подробности стрельбы в Крымске — мужчина сначала застрелил из ружья троих человек, а потом покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Накануне кровавой расправы мужчина проиграл суд бывшей супруге. После того, как приговор был вынесен, мужчина преследовал экс-жену на улице, но за нее вступился прохожий.

Тогда мужчина застрелил его, потом еще двух человек. После этого он приехал к дому сына и покончил с собой в салоне автомобиля.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.