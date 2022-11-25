Четыре человека погибли при стрельбе около ТЦ: стрелок покончил с собой
Фото: news.myseldon.com
Стали известны подробности стрельбы в Крымске — мужчина сначала застрелил из ружья троих человек, а потом покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
Накануне кровавой расправы мужчина проиграл суд бывшей супруге. После того, как приговор был вынесен, мужчина преследовал экс-жену на улице, но за нее вступился прохожий.
Тогда мужчина застрелил его, потом еще двух человек. После этого он приехал к дому сына и покончил с собой в салоне автомобиля.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.