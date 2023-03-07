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Чешский наемник ВСУ признался, что из-за нехватки патронов сражался в Артемовске... ботинком

Наёмник ВСУ из сообщил, что из-за нехватки патронов сражался в Артёмовске ботинком
Чешский наемник ВСУ признался, что из-за нехватки патронов сражался в Артемовске... ботинком

Фото: открытые источники

Чешский наемник, вооющий на стороне ВСУ, рассказал, что сражался в Артемовске "собственным ботинком", поскольку с оружием и боеприпасами сейчас в ВСУ крайне плохо.

Как пишет РИА Новости, боевик в такой ситуации подпускал противника ближе и шел в рукопашную.
И тут отличным оружием становился тяжелый зимний ботинок, которым чах лихо орудовал, чтобы отбиться и сбежать, чтобы выжить.

По словам Милоша (так представился наемник), чешские военнослужащие могут в любой момент разорвать контракт, если вдруг им "разонравится" служить в зоне боевых действий. Он же добавил, что в битве за Артемовск Украина теряет большое количество личного состава.

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