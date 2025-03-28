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Cергей Алимов: каждую вторую интернет-покупку клиенты оплачивают через сервис SberPay

В 2024 году клиенты Волго-Вятского банка Сберба...

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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В 2024 году клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка оплатили более 15 млн своих интернет-покупок через SberPay, что на четверть больше, чем годом ранее.

Средний чек покупки в интернете составил 1,7 тысячи рублей, при этом самый высокий был зафиксирован у жителей Республики Марий Эл — 3,2 тысячи рублей.

Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Сбер активно работает над развитием собственных платёжных технологий, стремясь обеспечить людям удобные и надёжные инструменты для оплаты товаров и услуг. Наши решения интегрированы в повседневную жизнь, становясь доступными там, где это наиболее удобно для пользователей. SberPay — простой и безопасный способ оплаты, делающий онлайн-покупки быстрыми, а жизнь наших клиентов ещё комфортнее. Наши клиенты уже оценили все преимущества этого сервиса, и сегодня каждая вторая покупка в интернете проходит через SberPay».

Сервис SberPay включает несколько платёжных методов: онлайн-оплату в один клик без ввода данных банковской карты, оплату по QR-коду, оплату с помощью NFC для пользователей смартфонов с Android, а также "Оплату улыбкой" по биометрии.

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