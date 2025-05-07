Через десять дней после высадки томатов — вот что следует сделать: 1 литр под куст — и мясистые помидоры собираем тачками
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После высадки рассады томатов в теплицу начинающие огородники часто спешат с удобрениями. Но опытные садоводы знают: растениям нужно время на адаптацию.
Первая подкормка проводится не раньше, чем через 10 дней, когда кусты укоренились и начали расти.
Первая подкормка: настой коровяка
По совету садовода Виктории Радзевской, лучшее органическое удобрение для первого внесения — настой коровяка, богатый азотом и микроэлементами.
Как приготовить:
- Возьмите ёмкость на 100 литров воды
- Добавьте 1 ведро коровяка (около 10 литров)
- Настаивайте 7 дней
Перед использованием разбавьте:
- 1 литр настоя на 10 литров воды
Поливайте прямо под корень — это ускорит рост и укрепит молодые кусты.
Что делать, если томаты «жируют»
Иногда томаты начинают активно наращивать зелёную массу, но не формируют завязи — это называется жирование. В такой ситуации:
- Прекратите использование коровяка
- Перейдите на подкормку сульфатом магния
Рецепт раствора:
- 20 г сульфата магния
- 10 литров воды
Поливать по 1 литру под каждый куст
Магний регулирует обмен веществ и помогает растениям перейти к плодоношению, а не расти в ботву.
Советы от огородника
- Наблюдайте за кустами — их внешний вид подскажет, чего не хватает
- Не перекармливайте — это снижает урожай
- Подкормка — это не просто удобрение, а инструмент управления ростом и плодоношением
Уход за томатами — это тонкая настройка. Главное — вовремя заметить изменения и скорректировать питание.
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