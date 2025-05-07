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Через десять дней после высадки томатов — вот что следует сделать: 1 литр под куст — и мясистые помидоры собираем тачками

После пересадки томатов важно не торопиться с п...

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После высадки рассады томатов в теплицу начинающие огородники часто спешат с удобрениями. Но опытные садоводы знают: растениям нужно время на адаптацию.

Первая подкормка проводится не раньше, чем через 10 дней, когда кусты укоренились и начали расти.

Первая подкормка: настой коровяка

По совету садовода Виктории Радзевской, лучшее органическое удобрение для первого внесения — настой коровяка, богатый азотом и микроэлементами.

Как приготовить:

  • Возьмите ёмкость на 100 литров воды
  • Добавьте 1 ведро коровяка (около 10 литров)
  • Настаивайте 7 дней

Перед использованием разбавьте:

  • 1 литр настоя на 10 литров воды

Поливайте прямо под корень — это ускорит рост и укрепит молодые кусты.

Что делать, если томаты «жируют»

Иногда томаты начинают активно наращивать зелёную массу, но не формируют завязи — это называется жирование. В такой ситуации:

  • Прекратите использование коровяка
  • Перейдите на подкормку сульфатом магния

Рецепт раствора:

  • 20 г сульфата магния
  • 10 литров воды

Поливать по 1 литру под каждый куст

Магний регулирует обмен веществ и помогает растениям перейти к плодоношению, а не расти в ботву.

Советы от огородника

  • Наблюдайте за кустами — их внешний вид подскажет, чего не хватает
  • Не перекармливайте — это снижает урожай
  • Подкормка — это не просто удобрение, а инструмент управления ростом и плодоношением

Уход за томатами — это тонкая настройка. Главное — вовремя заметить изменения и скорректировать питание.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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