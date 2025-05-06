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Через 10 дней после высадки томатов — вот что следует сделать: 1 литр под куст — и мясистые помидоры собираем тачками

Что делать после высадки рассады томатов в тепл...

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Сразу после пересадки рассады томатов в теплицу не нужно вносить подкормки и тревожить растения.

Им нужно время на укоренение и адаптацию.

Подкормку начинают через 10 дней после высадки — когда кусты прижились и пошли в рост.

Первая подкормка: настой коровяка

По совету садовода Виктории Радзевской, для первой подкормки идеально подойдёт органическое удобрение с азотом и микроэлементами.

Как приготовить настой:

  • Возьмите ёмкость объёмом 100 литров
  • Добавьте 1 ведро коровяка (примерно 10 л)
  • Залейте водой и настаивайте 7 дней

Перед использованием разведите:

  • 1 литр настоя на 10 литров воды
  • Поливайте прямо под корень
  • Такой состав ускорит рост, укрепит кусты и обеспечит их полноценным питанием.

Что делать, если томаты «жируют»

Если томаты активно наращивают зелёную массу, но не формируют завязи — это признак жирования. В этом случае:

  • Не используйте коровяк
  • Перейдите на сульфат магния

Рецепт раствора:

  • 20 г сульфата магния
  • 10 литров воды

Поливайте по 1 литру под каждый куст

Магний регулирует обмен веществ и помогает томатам перейти к плодоношению, а не уходить в ботву.

Совет от огородника

Регулярно осматривайте кусты и подстраивайте уход под состояние растений. Правильная подкормка — это залог урожая, а не просто «подпитка».

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