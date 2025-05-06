Через 10 дней после высадки томатов — вот что следует сделать: 1 литр под куст — и мясистые помидоры собираем тачками
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Сразу после пересадки рассады томатов в теплицу не нужно вносить подкормки и тревожить растения.
Им нужно время на укоренение и адаптацию.
Подкормку начинают через 10 дней после высадки — когда кусты прижились и пошли в рост.
Первая подкормка: настой коровяка
По совету садовода Виктории Радзевской, для первой подкормки идеально подойдёт органическое удобрение с азотом и микроэлементами.
Как приготовить настой:
- Возьмите ёмкость объёмом 100 литров
- Добавьте 1 ведро коровяка (примерно 10 л)
- Залейте водой и настаивайте 7 дней
Перед использованием разведите:
- 1 литр настоя на 10 литров воды
- Поливайте прямо под корень
- Такой состав ускорит рост, укрепит кусты и обеспечит их полноценным питанием.
Что делать, если томаты «жируют»
Если томаты активно наращивают зелёную массу, но не формируют завязи — это признак жирования. В этом случае:
- Не используйте коровяк
- Перейдите на сульфат магния
Рецепт раствора:
- 20 г сульфата магния
- 10 литров воды
Поливайте по 1 литру под каждый куст
Магний регулирует обмен веществ и помогает томатам перейти к плодоношению, а не уходить в ботву.
Совет от огородника
Регулярно осматривайте кусты и подстраивайте уход под состояние растений. Правильная подкормка — это залог урожая, а не просто «подпитка».
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