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Через 10 дней после высадки томатов — обязательно: 1 литр под куст — и мясистые помидоры собираем тачками

как правильно ухаживать за томатами после высад...

kasheloff.ru

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После высадки рассады томатов в теплицу не стоит трогать растения 5–7 дней — им нужно время, чтобы прижиться и укорениться.

Только через 10 дней можно начинать подкормку, чтобы поддержать рост и развитие кустов.

Первая подкормка: настой коровяка

Садовод Виктория Радзевская советует использовать органическое удобрение с азотом и микроэлементами — это помогает томатам быстро набрать силу.

Как приготовить настой:

  • Возьмите 100-литровую ёмкость,
  • добавьте 1 ведро коровяка (примерно 10 л),
  • залейте водой и настаивайте 7 дней.

Перед применением разведите 1 литр настоя в 10 литрах воды, и полейте прямо под корень. Такой раствор обеспечит растения всем необходимым для роста.

Что делать, если томаты «жируют»?

Если вы заметили, что томаты начали набирать слишком много зелёной массы, но не формируют завязи — это признак жирования. В этом случае коровяк лучше заменить на сульфат магния.

Пропорции:

  • Растворите 20 г сульфата магния в 10 литрах воды,
  • поливайте по 1 литру под каждое растение.

Сульфат магния сбалансирует развитие томатов и поможет культуре перейти к плодоношению, сообщает krasnoyarskmedia.

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