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Цены за электричество резко изменятся с начала февраля – озвучены новые тарифы ЖКХ

С 2025 года для жителей российских регионов с н...

volg.mk.ru

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С каждым годом зимний период в России становится все более затратным для семей, использующих электрическое отопление. Особенно это актуально для жителей регионов с низким уровнем газификации, где альтернативные способы обогрева ограничены.

В ответ на растущие расходы, правительство России решило ввести ряд мер поддержки, которые вступят в силу с 1 января 2025 года. Эти меры направлены на снижение финансовой нагрузки на граждан в зимний период и помогут уменьшить расходы на электроэнергию.

Новый подход к тарифам на электроэнергию

С 2025 года в регионах с уровнем газификации ниже 5% будут действовать новые тарифы на электроэнергию. Это решение затронет несколько миллионов семей, которые зависимы от электрического отопления, особенно в период отопительного сезона.

Основное изменение заключается в том, что с 1 января по 30 апреля 2025 года в этих регионах будет применяться специальный коэффициент — 1,8, который значительно увеличит объем льготного потребления энергии.

Как это поможет гражданам?

Новый коэффициент позволяет увеличить допустимое количество потребляемой электроэнергии, которую можно использовать по льготному тарифу. Для первой категории потребителей, то есть тех, кто отапливает жилье с помощью электричества, максимальный объем потребления составит 7020 кВтч в месяц.

Ранее эта цифра была значительно ниже, и многие семьи сталкивались с высокой стоимостью электроэнергии в зимний период. Теперь они смогут оплачивать льготный тариф за гораздо больший объем потребления, что существенно снизит нагрузку на семейный бюджет.

Однако если потребление энергии в месяц превысит 10 800 кВтч, то на оставшееся количество энергии будет применяться обычный тариф, что также позволит компенсировать увеличение потребления.

Почему эта мера важна?

Введение льготных тарифов – важный шаг для поддержки семей, особенно в условиях растущих цен на коммунальные услуги. Это решение помогает минимизировать финансовые затраты для жителей регионов, где использование электроэнергии для отопления — единственный доступный способ обогрева.

По мнению экспертов, такие меры — это не только поддержка граждан, но и шаг к решению проблемы газификации отдаленных районов России.

С новыми тарифами на электроэнергию семьи, использующие электрическое отопление, смогут легче пережить зимний период, не беспокоясь о том, что счета за электричество окажутся непосильными. Эта мера направлена на улучшение качества жизни граждан в регионах с низким уровнем газификации и на смягчение последствий холодных месяцев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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