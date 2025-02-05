Цены за электричество резко изменятся с 6 февраля 2025 – озвучены новые тарифы ЖКХ

В ответ на возрастающую нагрузку на домохозяйства, использующие электрическое отопление, правительство России объявило о введении новаторских мер, которые помогут значительно снизить затраты на электроэнергию в холодные месяцы.

Это касается особенно тех регионов, где уровень газификации остаётся низким.

Новая политика тарификации

С началом 2025 года, с 1 января по 30 апреля, в регионах с уровнем газификации менее 5% вступают в силу новые тарифы на электроэнергию. Основываясь на данных Федеральной антимонопольной службы (ФАС), был введён корректирующий коэффициент, который применяется к стандартным тарифам. Это изменение призвано уменьшить финансовую нагрузку на потребителей в холодные месяцы, когда расходы на отопление могут взлететь до небес.

Для тех районов, где дома обогреваются электричеством, введён коэффициент 1,8, который позволяет увеличить объём льготного потребления электроэнергии. Таким образом, максимальный льготный объем для первой категории потребителей теперь составляет 7020 кВтч за месяц, а порог для перехода от второй к третьей категории поднят до 10 800 кВтч.

Ожидаемое воздействие

Эти меры ожидаемо принесут значительное облегчение для многих семей, особенно в отдалённых и экономически неблагополучных районах. Повышение доступного лимита потребления поможет снизить давление высоких счетов за электроэнергию, которые могут стать непосильной нагрузкой в зимние месяцы.

Климатические и экономические преимущества

Помимо непосредственной финансовой выгоды для граждан, новая тарифная политика также направлена на содействие более широкому использованию электрического отопления в местах с плохой доступностью природного газа. Это не только уменьшит зависимость от более загрязняющих видов топлива, но и способствует улучшению экологической ситуации в стране.

Новые меры поддержки, введённые правительством России, являются значительным шагом в направлении снижения энергетической бедности и повышения энергетической эффективности в стране.

Они не только помогут семьям экономить на счетах за электроэнергию, но и повысят общий уровень жизни, снизив экономическое и психологическое давление, связанное с зимним отоплением, сообщает usolie.info.