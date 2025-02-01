Цены за электричество резко изменятся с 1 февраля – стали известны новые тарифы ЖКХ

В начале 2025 года, с первого января по последний день апреля, правительство России вводит специализированные тарифы на электроэнергию для жителей регионов с уровнем газификации менее 5%. Это решение направлено на поддержку граждан, которые используют электричество для отопления из-за отсутствия газовой инфраструктуры.

Особенности Новой Тарифной Политики

По информации Федеральной антимонопольной службы, в холодные месяцы будет действовать коэффициент 1,8, применяемый к базовым тарифам. Это позволит увеличить объем доступной электроэнергии для домохозяйств первой категории до 7020 кВтч в месяц, и с 10 800 кВтч начнется переход к следующей категории потребления.

Польза для Жителей

Введение измененных тарифов предоставляет значительное облегчение для семей, вынужденных полагаться на электричество в качестве основного источника отопления. Увеличение льготного лимита на потребление поможет снизить финансовую нагрузку на домохозяйства и повысить их способность к управлению домашними расходами в зимний период.

Будущие Перспективы

Этот шаг не только сразу же помогает нуждающимся, но и демонстрирует намерение правительства улучшить качество жизни по всей стране, обеспечив равные условия для всех регионов. Также он способствует развитию энергетической эффективности и поддерживает экологически чистые источники энергии в условиях ограниченного доступа к природному газу, пишет usolie.info.