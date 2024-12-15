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Цены на квартиры упадут до уровня 2018 года: эксперты рассказали, что произойдет

В России в последнее время рынок недвижимости с...

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В России в последнее время рынок недвижимости сталкивается с действительно значимыми для него вызовами, которые связаны непосредственно с теми глубинными изменениями, которые мы видим в условиях ипотечного кредитования на сегодняшний день. С начала 2024 года, после ужесточения требований к получению ипотек и повышения процентных ставок, наблюдается беспрецедентное снижение интереса покупателей к жилью.

Динамика изменения условий ипотеки

В январе текущего года процентные ставки по ипотеке достигли рекордных 16.7% для новостроек и 16.9% для вторичного жилья. Также было повышено требование к первоначальному взносу по льготным ипотечным программам с 20% до 30%. Эти факторы привели к снижению покупательской активности на 20% по всей стране, а на вторичном рынке — до 26%.

Снижение цен как реакция на падение спроса

Первые заметные признаки снижения цен стали очевидны в феврале, когда стоимость жилья упала на 10%. Весной, в ответ на углубляющийся спад спроса, продавцы начали активнее корректировать цены вниз, что неожиданно привело к некоторому оживлению на рынке сделок.

Прогнозы и ожидания

Несмотря на временное оживление рынка, долгосрочные прогнозы остаются пессимистичными. Аналитики предсказывают дальнейшее снижение цен на недвижимость, которое может достигнуть 50% к концу года, обусловленное продолжающимся ужесточением ипотечных условий и стабильно низким спросом.

В первом квартале 2024 года ожидается дополнительное сокращение спроса на 10-20%, что скажется как на первичном, так и на вторичном рынках. Текущая ситуация на рынке характеризуется как сложная и нестабильная, с преобладанием факторов, способствующих снижению цен и замедлению темпов реализации объектов недвижимости.

Ключевые факторы текущей ситуации

  • Повышение процентных ставок по ипотеке.
  • Увеличение требований к первоначальному взносу.
  • Снижение покупательской способности населения.
  • Сокращение доступности ипотечного кредитования.

Эти изменения на рынке недвижимости требуют пристального внимания как от участников рынка, так и от потенциальных покупателей, желающих оптимизировать свои инвестиции в условиях текущей экономической нестабильности.

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