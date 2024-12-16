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Цены на квартиры начнут рушиться до уровня 2018 года: эксперты рассказали, что произойдет

Начало 2024 года ознаменовалось значительными п...

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Начало 2024 года ознаменовалось значительными потрясениями для рынка недвижимости России, где ключевые изменения в условиях ипотечного кредитования вызвали серьёзные последствия для доступности жилой недвижимости. Эти изменения включали резкое повышение ипотечных ставок и увеличение требований к размеру первоначального взноса, что затруднило покупку жилья для многих россиян.

С начала года ставки по ипотеке на покупку новостроек и вторичного жилья достигли 16,7% и 16,9% соответственно, что стало следствием ужесточения кредитных условий в конце предыдущего года, когда минимальный первоначальный взнос был увеличен с 20% до 30%. Это привело к снижению спроса на жильё на 20% в целом по стране, с более выраженным падением на вторичном рынке — до 26%.

Февраль принёс первое значительное понижение цен на жильё, около 10%, и с приходом весны цены продолжили снижаться из-за ослабленного спроса. Это привело к временному росту числа сделок, но общие прогнозы на будущее остаются неоптимистичными. Аналитики предвидят продолжение падения цен на недвижимость, возможно, до 50% к концу года под влиянием длительных ипотечных ограничений и продолжающегося снижения спроса.

Ожидается, что в первом квартале спрос сократится на дополнительные 10-20%, что затронет как первичный, так и вторичный рынки. Обстановка на рынке недвижимости описывается как нестабильная с тенденцией к дальнейшему ухудшению условий и замедлению активности на рынке.

Факторы, влияющие на текущую ситуацию:

  • Повышение ипотечных ставок — сокращает возможности для кредитования.
  • Рост минимального взноса — усложняет условия приобретения жилья.
  • Уменьшение покупательской мощи — снижает экономическую активность.
  • Ограничения доступа к ипотеке — уменьшает количество потенциальных покупателей на рынке.

Такая ситуация требует активных мер как со стороны правительства, так и от участников рынка для стабилизации сектора и минимизации отрицательных последствий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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