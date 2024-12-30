Цены на квартиры дойдут до уровня 2018 года: эксперты рассказали, что произойдет

Рынок недвижимости России в 2024 году сталкивается с серьезными изменениями из-за новых условий ипотечного кредитования, включая повышение процентных ставок и изменение требований к первоначальному взносу. Эти изменения привели к уменьшению спроса и корректировке цен на жилье.

Изменения в процентных ставках и первоначальных взносах

С начала 2024 года процентные ставки по ипотеке для новостроек поднялись до 16,7%, а для вторичного рынка до 16,9%. В конце предыдущего года минимальный размер первоначального взноса также был увеличен с 20% до 30%, что затруднило доступ к ипотечным кредитам для многих россиян.

Влияние на спрос и цены на жилье

Спрос на жилье упал на 20% во всей стране, с более существенным упадком на вторичном рынке, который достиг 26%. Начальная стабильность цен в январе вскоре была нарушена: в феврале наблюдалось снижение цен на 10%. К весне, под воздействием уменьшающегося спроса, продавцы начали активнее снижать цены, что способствовало временному увеличению числа сделок.

Долгосрочные прогнозы

Аналитики предсказывают, что до конца года цены на недвижимость могут снизиться до 50% из-за продолжающегося влияния жестких ипотечных условий и слабого спроса. Ожидается, что снижение спроса продолжится в первом квартале, что скажется на ценах как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.

Заключение

Последние изменения в ипотечном кредитовании существенно повлияли на рынок жилья в России, создав новые вызовы для покупателей и продавцов. Понимание этих изменений и адаптация к ним становятся ключевыми для успешной навигации в условиях текущей экономической нестабильности.