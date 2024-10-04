Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Цены на авто взлетят уже в октябре: взгляд экспертов

Как потенциальным покупателям автомобилей в Рос...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Как потенциальным покупателям автомобилей в России подготовиться к изменениям в октябре? Судя по всему, предстоящий месяц принесет с собой значительные изменения в стоимости новых машин, в основном из-за нововведений в законодательстве и экономической политике.

Основные причины изменения цен

Одним из главных факторов, влияющих на рост цен, будет изменение размера утилизационного сбора на импортные автомобили, начиная с 1 октября. Например, для автомобилей с двигателем до 2 литров утильсбор увеличится с 306 тыс. до 556 тыс. рублей, что представляет собой рост более чем на 80%. Это изменение постепенно достигнет 1,17 млн рублей к 2030 году.

Воздействие на рыночные цены

Эксперты из ассоциации "Российские автомобильные дилеры" подчеркивают, что дилеры обычно включают утильсбор в конечную стоимость автомобиля, что прямо скажется на ценах в автосалонах. Ожидается, что осенью этого года стоимость новых автомобилей вырастет.

Мнения экспертов

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, предсказывает, что цены даже на базовые модели могут увеличиться на 10–20%. Другие эксперты, такие как Алексей Тузов, соглашаются, что основные факторы, такие как утилизационный сбор и текущие проблемы с банковскими переводами, могут привести к повышению цен на 10% уже в этом году.

Сергей Целиков из "Автостат" более оптимистичен, прогнозируя умеренный рост стоимости на уровне 5–7% до конца года, особенно для автомобилей, импортируемых по альтернативным схемам.

Влияние локализации и ключевой ставки

Минпромторг уверяет, что отечественные автомобили не пострадают от повышения утильсбора благодаря государственной поддержке и высокой степени локализации производства. Однако повышение ключевой ставки ЦБ до 19% также окажет давление на рынок, так как это увеличит стоимость кредитования для дилеров и, соответственно, цены на автомобили.

Советы для покупателей

В свете предстоящих изменений, покупателям рекомендуется рассмотреть возможность приобретения автомобиля до начала октября, чтобы избежать ожидаемого роста цен. Осведомленность о предстоящих финансовых изменениях позволит сделать более обоснованный выбор при покупке нового автомобиля этой осень, пишет autonews.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани нашли живым парня, которого "похоронили" гадалки и тарологи

Важное в РТ

19 часов назад

Виртуальные и реальные прогулки: татарстанцы нашли способы победить осеннюю хандру

как вызвать потравить тараканов в квартире

Новости Казани

день назад

В Казани 17 октября пройдет суд над племянником секретаря Совбеза РТ

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни

чертеж заказа мебели в Москве

Новости Казани

день назад

Появилось видео потопа казанского ЖК «Салават Купере»

Новости Татарстана

3 часа назад

54-летнего женщина насмерть затоптала татарстанца

Новости Татарстана

20 часов назад

Отец 14 детей из Татарстана Авраам Мэлех погиб в ходе СВО

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане 2 октября тракторист умер на ж/д

Новости Татарстана

день назад

Добровольную регистрацию собак в РТ сделают обязательной
Новости Татарстана
2 дня назад

Онколог из Татарстана призвал не игнорировать некоторые симптомы рака

Врач отметил, что онкологию можно увидеть во вр...

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске задержали участников 2 массовых драк с мигрантами

Новости России

час назад

Представители АО «Транснефть – Прикамье» - победители республиканского конкурса по охране труда

Новости Татарстана

час назад

В ЖК «Царево Village» зарегистрировали домашний очаг кори

Новости Казани

час назад

В «Пирамиде» из-за ремонта отменяют октябрьские стендап-концерты
В Бугульминском районе 3 октября в ДТП человека...
Новости Татарстана
4 часа назад

В Бугульминском районе 3 октября в ДТП человека выкинуло из авто

Новости Татарстана

2 часа назад

Ольга Гайдабура из Челнов победила в конкурсе «Королева Азии-2024» в Китае

Новости Татарстана

19 часов назад

Минспорта о гранте Загитовой в размере 74,8 млн рублей: могла запросить и больше

Новости Казани

20 часов назад

В Казани отопительный сезон начнется 7 октября
Это не обязательно делать самостоятельно: показ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь