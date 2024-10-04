Цены на авто взлетят уже в октябре: взгляд экспертов

Как потенциальным покупателям автомобилей в России подготовиться к изменениям в октябре? Судя по всему, предстоящий месяц принесет с собой значительные изменения в стоимости новых машин, в основном из-за нововведений в законодательстве и экономической политике.

Основные причины изменения цен

Одним из главных факторов, влияющих на рост цен, будет изменение размера утилизационного сбора на импортные автомобили, начиная с 1 октября. Например, для автомобилей с двигателем до 2 литров утильсбор увеличится с 306 тыс. до 556 тыс. рублей, что представляет собой рост более чем на 80%. Это изменение постепенно достигнет 1,17 млн рублей к 2030 году.

Воздействие на рыночные цены

Эксперты из ассоциации "Российские автомобильные дилеры" подчеркивают, что дилеры обычно включают утильсбор в конечную стоимость автомобиля, что прямо скажется на ценах в автосалонах. Ожидается, что осенью этого года стоимость новых автомобилей вырастет.

Мнения экспертов

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, предсказывает, что цены даже на базовые модели могут увеличиться на 10–20%. Другие эксперты, такие как Алексей Тузов, соглашаются, что основные факторы, такие как утилизационный сбор и текущие проблемы с банковскими переводами, могут привести к повышению цен на 10% уже в этом году.

Сергей Целиков из "Автостат" более оптимистичен, прогнозируя умеренный рост стоимости на уровне 5–7% до конца года, особенно для автомобилей, импортируемых по альтернативным схемам.

Влияние локализации и ключевой ставки

Минпромторг уверяет, что отечественные автомобили не пострадают от повышения утильсбора благодаря государственной поддержке и высокой степени локализации производства. Однако повышение ключевой ставки ЦБ до 19% также окажет давление на рынок, так как это увеличит стоимость кредитования для дилеров и, соответственно, цены на автомобили.

Советы для покупателей

В свете предстоящих изменений, покупателям рекомендуется рассмотреть возможность приобретения автомобиля до начала октября, чтобы избежать ожидаемого роста цен. Осведомленность о предстоящих финансовых изменениях позволит сделать более обоснованный выбор при покупке нового автомобиля этой осень, пишет autonews.ru.