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Центробанк забирает 5-тысячные купюры, которые есть у россиян — процесс начался

В 2025 году в России появятся обновлённые купюр...

kasheloff.ru

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В России продолжается масштабное обновление банкнот. Следом за купюрами в 100 и 5000 рублей, скоро в обращение поступят новые версии банкнот номиналом 1000 и 500 рублей.

Об этом сообщили в Центробанке, уточнив, что цель изменений — усилить защиту от подделок и сделать дизайн более современным.

Почему деньги меняют внешний вид?

Обновление банкнот — обычная практика для многих стран. Обычно оформление пересматривают каждые 10–15 лет. Это связано не только с эстетикой, но и с развитием технологий, которые позволяют внедрять более сложные защитные элементы: голограммы, микротексты и скрытые изображения, заметные только под специальным освещением.

Что будет с дизайном?

Новый внешний вид банкнот стал свежее и современнее, однако разработчики постарались сохранить узнаваемость — так, чтобы купюры не вызвали затруднений у людей при повседневном использовании. Новые деньги сначала печатаются на Гознаке, затем передаются Центробанку, после чего поступают в банки, банкоматы и кассы по всей стране.

Как долго живут купюры?

Срок службы денег зависит от их номинала. Мелкие банкноты изнашиваются быстрее — обычно их меняют каждые 2–3 года. А вот крупные — например, 1000 или 5000 рублей — могут «жить» до 10 лет, поскольку используются реже и к ним относятся аккуратнее.

Старые и изношенные купюры изымаются из оборота постепенно. Банки сортируют наличность и передают повреждённые банкноты Центробанку, где они утилизируются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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