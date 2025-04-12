Центробанк заберет 5-тысячные купюры, которые есть у россиян — процесс начался

Современные российские денежные знаки проходят регулярное обновление, целью которого является улучшение их защитных характеристик и визуального оформления. В последние годы уже были модернизированы купюры номиналом 100 и 5000 рублей, а в ближайшем будущем планируется выпуск обновленных тысячерублевых и пятисотрублевых банкнот. Эти изменения соответствуют международной практике регулярного обновления денежных знаков, которая обычно происходит каждые 10-15 лет.

С развитием технологий появляется возможность внедрять более сложные защитные элементы, что делает подделку денежных знаков гораздо сложнее. В то же время обновляется и дизайн банкнот, что повышает их привлекательность и узнаваемость. Важное внимание уделяется сохранению преемственности в оформлении, чтобы новые купюры оставались легко узнаваемыми для населения.

Обновленные денежные знаки вводятся в обращение поэтапно, с постепенной заменой старых версий. Этот процесс может занимать значительное время, в течение которого новые и старые банкноты будут одновременно находиться в обороте. Механизм замены включает несколько этапов: производство банкнот на Гознаке, их распределение через Центральный банк, поступление в коммерческие банки и дальнейшее распространение среди населения через банкоматы и кассовые операции.

Срок службы банкнот зависит от их номинала. Как объясняют эксперты Банка России, купюры меньших номиналов, часто используемые в повседневных расчетах, требуют более частой замены, примерно каждые 3 года. Крупные номиналы, которые реже используются в наличных операциях, могут оставаться в обращении до 10 лет и более. Это связано с интенсивностью использования и более бережным отношением граждан к банкнотам высоких номиналов.

Процесс вывода из обращения изношенных банкнот также осуществляется системно. Коммерческие банки сортируют поступающие наличные деньги, отделяя изношенные экземпляры, которые затем отправляются в Центральный банк для уничтожения, пишет КП.